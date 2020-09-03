Сетевое издание|18+|Четверг|3 сен 2020|17:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Глава Минстроя России Владимир Якушев оценил Город Спутник

Печать

Примером государственно-частного партнерства в чистом виде назвал Город Спутник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Он посетил микрорайон в рамках рабочего визита в Пензенскую область в среду, 2 сентября.

На площадке строящейся детской поликлиники делегацию встречал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов. Он рассказал министру о производственных мощностях компании и представил реализуемые проекты комплексной застройки, особо подчеркнув, что «Термодом» вкладывает немалые средства в развитие социальной инфраструктуры.

«Помимо того, что строятся добротные дома, создается комфортная среда, качественное благоустройство, социальная инфраструктура - при комплексной застройке это государственно-частное партнерство в чистом виде. В Городе Спутнике активно идет строительство, под миллион квадратных метров общая застройка, при этом застройщик активно вкладывается собственными средствами в социальную инфраструктуру, присутствует также федеральный и региональный бюджет - вот эту практику можно порекомендовать другим субъектам Российской Федерации», - подчеркнул Владимир Якушев.

Дал оценку министр и внешнему архитектурному облику Города Спутника, отметив, что микрорайон держится в тренде комплексной застройки.

«Нет уже такой панельной серой застройки, которая бы угнетала и делала жизнь людей неинтересной. Как раз сегодня в Пензенской области мы увидели, что комплексная и интересная застройка присутствует», - сказал глава Минстроя РФ.

Проект Города Спутника развивается с 2007 года - после того, как он получил одобрение президента страны Владимира Путина. На сегодняшний день в Спутнике холдингом «Термодом» построено больше полусотни домов, развивается инфраструктура.

К существующим социальным объектам Города Спутника в 2020 году добавится седьмой детский сад и детская поликлиника на 500 посещений в смену с первым в Пензенском районе стационаром для детей. В будущем рядом с этими объектами расположится и новая школа на 2 425 мест. Ее строительство начнется сразу после начала финансирования проекта из федерального бюджета.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте