Глава Минстроя России Владимир Якушев оценил Город Спутник

03.09.2020 | 16:02

Примером государственно-частного партнерства в чистом виде назвал Город Спутник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Он посетил микрорайон в рамках рабочего визита в Пензенскую область в среду, 2 сентября.

На площадке строящейся детской поликлиники делегацию встречал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов. Он рассказал министру о производственных мощностях компании и представил реализуемые проекты комплексной застройки, особо подчеркнув, что «Термодом» вкладывает немалые средства в развитие социальной инфраструктуры.

«Помимо того, что строятся добротные дома, создается комфортная среда, качественное благоустройство, социальная инфраструктура - при комплексной застройке это государственно-частное партнерство в чистом виде. В Городе Спутнике активно идет строительство, под миллион квадратных метров общая застройка, при этом застройщик активно вкладывается собственными средствами в социальную инфраструктуру, присутствует также федеральный и региональный бюджет - вот эту практику можно порекомендовать другим субъектам Российской Федерации», - подчеркнул Владимир Якушев.

Дал оценку министр и внешнему архитектурному облику Города Спутника, отметив, что микрорайон держится в тренде комплексной застройки.

«Нет уже такой панельной серой застройки, которая бы угнетала и делала жизнь людей неинтересной. Как раз сегодня в Пензенской области мы увидели, что комплексная и интересная застройка присутствует», - сказал глава Минстроя РФ.

Проект Города Спутника развивается с 2007 года - после того, как он получил одобрение президента страны Владимира Путина. На сегодняшний день в Спутнике холдингом «Термодом» построено больше полусотни домов, развивается инфраструктура.

К существующим социальным объектам Города Спутника в 2020 году добавится седьмой детский сад и детская поликлиника на 500 посещений в смену с первым в Пензенском районе стационаром для детей. В будущем рядом с этими объектами расположится и новая школа на 2 425 мест. Ее строительство начнется сразу после начала финансирования проекта из федерального бюджета.