У центрального парка в Заречном сделают парковку

02.09.2020 | 10:21

В Заречном для посетителей центрального парка сделают парковку. Об этом со ссылкой на начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города Михаила Палаткина сообщает портал «Город Z».

Сейчас на проезжей части у парка закрыли для движения одну полосу. Планируется, что дорожники закончат работы до середины сентября. Помимо посетителей зеленой зоны, парковкой смогут пользоваться и горожане, приезжающие в Дом творчества детей и молодежи, Центр детского технического творчества, а также жильцы ближайших новостроек.

Кроме того, рядом с центральным парком изменится схема движения транспорта. В настоящий момент там действуют четыре полосы. Специалисты сократят их до трех. Останутся две по направлению к проспекту Мира и одна - к универмагу.

«Будет изменена разметка, установлены соответствующие знаки», - цитирует портал Михаила Палаткина.

Центральный парк «Заречье» закрыли на реконструкцию в апреле 2020 года. Обновление стало возможно благодаря победе города в конкурсе Минстроя России на лучший проект создания комфортной городской среды. Из федерального бюджета на реновацию выделено 85 миллионов рублей.

К этой сумме добавят еще 15 миллионов из местного бюджета, а также средства, которые предоставят коммерсанты, заинтересованные в реконструкции парка.

Работы будут проходить в несколько этапов. На первом сделают универсальную спортивную площадку, воркаут, места для отдыха детей и взрослых жителей. Предприниматели организуют аттракционы и фуд-корт.