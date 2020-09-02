На выплаты пензенским детям от 3 до 7 лет выделили 400 млн

02.09.2020 | 11:33

Пензенская область получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительные средства на выплату ежемесячных пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек», - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном сайте кабмина в среду, 2 сентября.

Общая сумма финансирования для всех регионов страны - 52 млрд 760 млн 164 тыс. Из нее 18,8 млрд руб. были распределены ранее, выделение 34,3 млрд потребовалось дополнительно.

Пензенской области на указанные цели будет направлено 415 млн 365 тыс. 100 руб.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи с низкими доходами. Ее размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В Пензенской области это почти 5 тыс. руб.