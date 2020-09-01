Елена Столярова устроила в пензенские школы троих детей

01.09.2020 | 09:00

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой рассказали о помощи, оказанной матерям трех школьников. Женщины обратились к омбудсмену по телефону и через интернет.

Одна из просительниц рассказала, что в детском саду, который посещал ее сын, не выдают его медицинскую карту для представления в школу. Отказ связан с задолженностью по оплате услуг образовательного учреждения.

«После обращения Елены Столяровой в Управление образования г. Пензы вопрос решен положительно. Мать написала расписку о погашении долга детскому саду», - сообщается на сайте уполномоченного.

Еще две матери, зарегистрированные в районах, но снимающие квартиры в областном центре, попросили помочь с устройством дочерей в школы. Первоначально им в местах отказали, сославшись на приоритетное зачисление детей, которые зарегистрированы на близлежащих территориях.

«Елена Столярова обратилась в Управление образования г. Пензы с просьбой обеспечить право детей на получение образования в школах по месту их фактического проживания с родителями. Вопрос решен в интересах детей», - подчеркнули представители омбудсмена.