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Общество

Елена Столярова устроила в пензенские школы троих детей

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В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой рассказали о помощи, оказанной матерям трех школьников. Женщины обратились к омбудсмену по телефону и через интернет.

Одна из просительниц рассказала, что в детском саду, который посещал ее сын, не выдают его медицинскую карту для представления в школу. Отказ связан с задолженностью по оплате услуг образовательного учреждения.

«После обращения Елены Столяровой в Управление образования г. Пензы вопрос решен положительно. Мать написала расписку о погашении долга детскому саду», - сообщается на сайте уполномоченного.

Еще две матери, зарегистрированные в районах, но снимающие квартиры в областном центре, попросили помочь с устройством дочерей в школы. Первоначально им в местах отказали, сославшись на приоритетное зачисление детей, которые зарегистрированы на близлежащих территориях.

«Елена Столярова обратилась в Управление образования г. Пензы с просьбой обеспечить право детей на получение образования в школах по месту их фактического проживания с родителями. Вопрос решен в интересах детей», - подчеркнули представители омбудсмена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Утром по ////// сказали, что детям на питание выделять будут денег в два раза больше и они могут выбрать либо омлет с горшком ,либо кашу!!!!!!

А до этого вы там детей отрубями кормили?

Гость||

Гость писал(a):

А до этого вы там детей отрубями кормили?
Но, вы же кормите дома, и дети нормально растут.

Гость||

какая полезная сотрудница

Гость||

А без расписки ни как мд карту забрать не получилось. Прикинь решало нашлось ты расписку а мы тебе медкарту.

Гость||

Мед.карту обязаны были отдать без всяких расписок это не помощь.

Имя: Гость
Комментарий:

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