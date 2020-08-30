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Общество

В Пензе число заразившихся коронавирусом достигло 3 910

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В воскресенье, 30 августа, в областном центре выявили 57 случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также по трое инфицированных прибавилось в Бековском и Лунинском районах.

Всего за сутки в Пензенской области подтвердили 63 диагноза «коронавирусная инфекция». Общее количество заразившихся достигло 8 057.

С начала эпидемии выздоровело 7 548 человек. 107 пациентов (46 мужчин и 61 женщина) скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы все умрём?

Гость||

Не все только часть

Гость||

Гость писал(a):

Не все только часть
Оптимистичненько.

Гость||

Гость писал(a):

Мы все умрём?
конечно!

Имя: Гость
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