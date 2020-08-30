В Пензе число заразившихся коронавирусом достигло 3 910

В воскресенье, 30 августа, в областном центре выявили 57 случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также по трое инфицированных прибавилось в Бековском и Лунинском районах.
Всего за сутки в Пензенской области подтвердили 63 диагноза «коронавирусная инфекция». Общее количество заразившихся достигло 8 057.
С начала эпидемии выздоровело 7 548 человек. 107 пациентов (46 мужчин и 61 женщина) скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Мы все умрём?