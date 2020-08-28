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Общество

В Заречном ежедневно проходят молебны перед началом учебного года

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В Заречном рядом с возводящимся храмом Серафима Саровского проходят молебны перед началом учебного года.

Богослужения проводятся ежедневно. Последнее состоится 31 августа, пишет портал «Заречье сегодня».

Главный молебен намечен на 9:30 в воскресенье, 30 августа.

Ранее стало известно, что в областном центре также обратятся к богу перед началом учебного года. Богослужение пройдет 29 августа у стен Спасского собора сразу после детской литургии, которая начнется в 9:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Средневековье

Гость||

Мрак и бесы.Нужно не молиться,а Учиться,Учиться и ещё раз Учиться,как завещал великий Ленин.И подальше держаться от попов-бизнесменов.

Гость||

линейки нельзя это можно

Гость||

Что Вы творите? В школах детей рассаживать специально будут,один урок раньше другого и много мер безопастности. Если дети заразятся и умрут,вы признаете сою вину?

Гость||

Попы в Пензе распоясались, чувствуют слабость светской власти!

Гость||

Батюшки они ... ласковыя...

Гость||

Очередной бред воспалённого мозга верунов.

Гость||

Почему этот маразм разрешён,а митинги проводить нельзя?

Гость||

Гость писал(a):

мозга верунов.
Сия паства - исполнители... "чо скажуть"...

Гость||

Потому,что на митингах думающие люди и это опасно,а тут стадо бестолковое....хрю,му.

Гость||

Гость писал(a):

.хрю,му.
у них "чуйства"... очень любят обижаться... но при этом лезу в светские СМИ... так любят детей?

Гость||

Гость писал(a):

Батюшки они ... ласковыя...
Вы про священника Глеба Грозовског,осужденного за педофилию на 14 лет строгого режима и не лишённого сана?

Имя: Гость
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