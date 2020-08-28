В Заречном ежедневно проходят молебны перед началом учебного года

В Заречном рядом с возводящимся храмом Серафима Саровского проходят молебны перед началом учебного года.
Богослужения проводятся ежедневно. Последнее состоится 31 августа, пишет портал «Заречье сегодня».
Главный молебен намечен на 9:30 в воскресенье, 30 августа.
Ранее стало известно, что в областном центре также обратятся к богу перед началом учебного года. Богослужение пройдет 29 августа у стен Спасского собора сразу после детской литургии, которая начнется в 9:00.
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