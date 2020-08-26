Психически нездоровый пензенец обманул медиков и сел за руль

26.08.2020 | 15:25

У 68-летнего жителя Сосновоборского района изъяли водительское удостоверение. Выяснилось, что на его получение он не имел права.

С 2011 года сельчанин состоит на учете с психическим заболеванием, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Однако в ноябре 2019 года мужчине выдали водительские права со сроком действия 10 лет.

Чтобы получить документ, пенсионер пошел на хитрость. Он знал, что местные медики не дадут ему нужного заключения, и отправился за ним в больницу другого района.

«При этом мужчина представил в медицинское учреждение справку, содержащую неполные данные о состоянии его здоровья, в том числе в части имеющегося у него заболевания», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Медики не увидели препятствий для управления сельчанином транспортными средствами и выдали ему заключение, на основании которого он и получил водительское удостоверение.

«Поскольку управление транспортными средствами лицами, страдающими психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью граждан, прокурор Сосновоборского района обратился в суд с иском о признании медицинского заключения недействительным, а права мужчины на управление транспортными средствами - отсутствующими», - пояснила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды удовлетворили иск прокурора. Водительское удостоверение у пенсионера забрали.