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Общество

Лагерь «Меридиан» ждет проверка после жалоб родителей

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Прокуратура проверит безопасность детского отдыха в лагере «Меридиан» после жалоб родителей на ржавую воду.

В Сети пензенцы рассказали, что в первый день смены в лагере прорвало трубу. Ее отремонтировали, но из кранов долгое время идет грязная вода, дети не могут помыться.

В региональном министерстве образования на жалобу дали ответ: «В рамках реконструкции лагеря «Меридиан» производилась прокладка новых линий техническо-питьевого и противопожарного водопроводов. В настоящее время произведена дополнительная промывка трубопроводов».

В каком виде ресурс подается детям и безопасно ли им находиться в лагере, теперь проверит прокуратура.

«Будет дана оценка качеству водоснабжения, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм к спальным помещениям и игровым площадкам, рациону детей, качеству продуктов питания и готовой продукции, требований пожарной безопасности и т. д.», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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