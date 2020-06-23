За все время пандемии коронавирус подтвердили у 4 451 жителя области

23.06.2020 | 10:36

Во вторник, 23 июня, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 71 жителя Пензенской области. Общее число зараженных на эту дату - 4 451. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне диагноз подтвердился у 73 человек. В тот же день появилась информация о смерти от коронавируса женщины 1938 года рождения.

В качестве сопутствующих заболеваний были перечислены атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.

Пенсионерка стала 35-й жертвой COVID-19 в регионе. Из жизни ушли 18 мужчин и 17 женщин.

22 июня больницы области покинули 163 человека, перенесших опасную инфекцию. Итого выздоровевших - 3 894.