Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|12:22
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Общество

За все время пандемии коронавирус подтвердили у 4 451 жителя области

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Во вторник, 23 июня, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 71 жителя Пензенской области. Общее число зараженных на эту дату - 4 451. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне диагноз подтвердился у 73 человек. В тот же день появилась информация о смерти от коронавируса женщины 1938 года рождения.

В качестве сопутствующих заболеваний были перечислены атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Осложнение - пневмония.

Пенсионерка стала 35-й жертвой COVID-19 в регионе. Из жизни ушли 18 мужчин и 17 женщин.

22 июня больницы области покинули 163 человека, перенесших опасную инфекцию. Итого выздоровевших - 3 894.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хочу ПРАВДУ, но её НЕТ!!!

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Хочу ПРАВДУ, но её НЕТ!!!
Цитата: SENSONIC от Сегодня в 09:54:20

"Вернусь к сути темы- КОРОНАВИРУС ЭТО УСИЛИТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ. Он их усиливает и возвращает. Перекись водорода его ликвидирует."

Разовью этот мышление на уровне открытия: вирус ослабляет иммунную систему изнутри. В итоге она перестаёт также приемлемо работать как раньше. Не лечит хроников.

Защиты от вируса нет и не будет. Вирусная среда - среда обитания человека миллионы лет.

Гость||

Кто-нибудь может внятно объяснить, каким волшебным образом идет снижение инфицированных коронавирусом при том что почти никто не носит маски и коллективного иммунитета еще нет. Вывод: либо скрывают реальную статистику либо вируса вообще не существовало.

Гость||

Гость писал(a):

Хочу ПРАВДУ, но её НЕТ!!!
Правда в том, что власть увидела опасность там, где ее нет. Опасность вируса была изначально преувеличена. А он оказался не опасен для 99,99 % людей. Только власть в этом никогда не признается

Мотовилов (гость)||

Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Хочу ПРАВДУ, но её НЕТ!!!
Цитата: SENSONIC от Сегодня в 09:54:20

"Вернусь к сути темы- КОРОНАВИРУС ЭТО УСИЛИТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ. Он их усиливает и возвращает. Перекись водорода его ликвидирует."

Разовью этот мышление на уровне открытия: вирус ослабляет иммунную систему изнутри. В итоге она перестаёт также приемлемо работать как раньше. Не лечит хроников.

Защиты от вируса нет и не будет. Вирусная среда - среда обитания человека миллионы лет.

Не будет вируса - человечество вымрет. Вирус закаляет и отбраковывает иммунные системы.

То что сейчас делается по приказу властей в мире - по своей сути это долгосрочное плановое целенаправленное уничтожение населения планеты.

Марсиане Герберта вымерли на Земле от земного вируса. Нам готовят участь марсиан Уэлса.

Гость||

Опасность Covid-19 была изначально грандиозно завышена.

2. Большинство людей "умерших от коронавируса" умерли бы в этом же году, потому что состояние организма, истощенного болезнями, таково, что они умерли бы от любой из 150 относительно распространенных инфекций.

3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.

4. Нет никаких оснований считать этот вирус более опасным, чем множество других.

5. От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше людей, чем от него самого (из-за отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов, пьянок и передозов и т.д).

Гость||

Глобальный спектакль воз и тех, кто за ней стоит.

Гость||

Гость писал(a):

Опасность Covid-19 была изначально грандиозно завышена.

2. Большинство людей "умерших от коронавируса" умерли бы в этом же году, потому что состояние организма, истощенного болезнями, таково, что они умерли бы от любой из 150 относительно распространенных инфекций.

3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.

4. Нет никаких оснований считать этот вирус более опасным, чем множество других.

5. От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше людей, чем от него самого (из-за отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов, пьянок и передозов и т.д).

все в точку, согласен + 10000

Гость||

Гость писал(a):

Кто-нибудь может внятно объяснить, каким волшебным образом идет снижение инфицированных коронавирусом при том что почти никто не носит маски и коллективного иммунитета еще нет.
Лето, ультрофиолет, повышение иммунитета - слышали о таком?

Гость||

11:13, Вы сами себе противоречите. Сначала пишете

Мотовилов (гость) писал(a):

Не будет вируса - человечество вымрет.
А потом пишете что власти по всему миру готовят уничтожение населения планеты и

Мотовилов (гость) писал(a):

Марсиане Герберта вымерли на Земле от земного вируса. Нам готовят участь марсиан Уэлса.
Так полезен вирус или опасен?

Гость||

Гость писал(a):

Лето, ультрофиолет, повышение иммунитета - слышали о таком?
А... понятно. Волшебное влияние ультрафиолета и это при том, что заражение преимущественно идет воздушно-капельным путем.

Гость||

Гость писал(a):

А... понятно. Волшебное влияние ультрафиолета и это при том, что заражение преимущественно идет воздушно-капельным путем.
ультрофиолет и вообще лето способствует укреплению иммунитета, за счёт чего большая часть даже и встретившись с вирусами перносят их в очень лёгкой и бессимптомной форме. А бессимптомная форма в свою очередь это истественая иммунизация окружающих. Как то так.

Гость||

Гость писал(a):

А... понятно. Волшебное влияние ультрафиолета
Дело не в самом ультрофиолете, а в том что летом обычно у людей сезонное повышение иммунитета. Если бы такого не было бы , то всегда тот же грипп бушевал бы круглый год.

Гость||

Конец июня. Что-то сезон затянулся в этом году.

Гость||

Гость писал(a):

Дело не в самом ультрофиолете, а в том что
завтра парад и начало обнуления.

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Имя: Гость
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