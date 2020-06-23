В Пензе сотрудники ГИБДД провели акцию «Внимание! Каникулы!»

23.06.2020 | 19:24

«Внимание! Каникулы!» - говорили всем автомобилистам сотрудники ГИБДД. Профилактическое мероприятие с одноименным названием организовали для того, чтобы сократить количество дорожных происшествий с участием несовершеннолетних.

«Пожалуйста, соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, внимательнее выезжайте с прилегающей территории, потому что чаще всего во дворах на детей и велосипедистов совершаются наезды», - призвала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Чтобы акции по предупреждению ДТП привлекали как можно больше внимания, в мероприятиях участвуют школьники, юные инспекторы безопасности движения и даже артисты.

«Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения. Сейчас наступили каникулы, и многие ребятишки стали выходить, гулять больше. Мы призываем водителей быть внимательнее, и чтобы дети с родителями тоже были внимательнее и не переходили дорогу без пешеходных переходов», - отметила женщина.

Сами водители, принимая памятки, говорили, что осознают свою ответственность и понимают, насколько важны такие мероприятия.

В ходе акции «Внимание! Каникулы!» десяткам автолюбителям напомнили, что в летнее время необходимо проявлять особую бдительность на дорогах.