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Общество

В Пензенской области перенесут парад в честь 75-летия Победы

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В Пензенской области парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесут с 24 июня на более позднюю дату. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время видеоконференции, состоявшейся в понедельник, 15 июня.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад. Перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Решение о переносе празднования юбилея Победы на 24 июня ранее принял Президент РФ Владимир Путин. Иван Белозерцев дал поручение готовиться к мероприятиям, но из-за эпидемиологической ситуации отложил их.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 3 729 случаев COVID-19. Прирост за минувшие сутки составил 95.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ау нас кроме танка "Пенза мстит" есть что показывать?

Гость||

Гость писал(a):

Ау нас кроме танка "Пенза мстит" есть что показывать?
Вы дурачок?

Гость||

Единственно разумное решение губернатора за последнее время! Если бы ещё голосование перенёс, вообще был бы красавец!

Гость||

Губернатор проявил характер. Молодец.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад
А МЫ ПРОВЕДЕМ!

Гость||

Гость писал(a):

А МЫ ПРОВЕДЕМ!
ГОЛЫЙ ПАРАД В ПЕНЗЕ 24 ИЮНЯ У ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ.

Гость||

Правильное решение!

Короче, день Победы отмечаем весь год!

Главам администраций Пензы будет чем заняться-концерты устраивать под окнами ветеранов!

Ещё бы и голосование отменили, чем плоха была старая Конституция?

Гость||

Да надо же... Разум восторжествовал.

Обнуление перенесут?

Гость||

В старой Конституции обнуление не прописано! А это не правильно! Даёшь обнулёж!

Гость||

Так я не понял,день будет выходной или рабочий?

Гость||

Путин велел сохранять население!

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачок?
Родственников ищите в другом местею

Гость||

Гость писал(a):

Если бы ещё голосование перенёс, вообще был бы красавец!
Гость писал(a):
Ещё бы и голосование отменили, чем плоха была старая Конституция?
Как будто кто-то насильно кого-то тащит на голосование. Это дело добровольное. Тем более порога явки нет.

Гость||

За перенос обнуления - Губернатор достоин быть переизбранным. Давай , Иван Александрович, гни свою линию!

Гость||

Я вообще считаю,что этот парад и не нужен, ветеранов то уже почти не осталось. А так получается коллективная пьянка.

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Имя: Гость
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