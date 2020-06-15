В Пензенской области перенесут парад в честь 75-летия Победы

15.06.2020 | 09:29

В Пензенской области парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесут с 24 июня на более позднюю дату. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время видеоконференции, состоявшейся в понедельник, 15 июня.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад. Перенесем его проведение на более поздний срок. Главное сегодня нам с вами двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Решение о переносе празднования юбилея Победы на 24 июня ранее принял Президент РФ Владимир Путин. Иван Белозерцев дал поручение готовиться к мероприятиям, но из-за эпидемиологической ситуации отложил их.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 3 729 случаев COVID-19. Прирост за минувшие сутки составил 95.