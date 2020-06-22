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Общество

Руслан Власов назначен директором Мордовского филиала ПАО «Т Плюс»

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С понедельника, 22 июня, на должность директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Руслан Власов. Соответствующий приказ подписал генеральный директор компании Андрей Вагнер.

Руслан Дмитриевич окончил Томский политехнический университет по специальностям «электроэнергетические системы и сети» и «котло- и реакторостроение».

Трудовую деятельность в энергетике начал в 2002 году с должности машиниста-обходчика. Работал на руководящих должностях в предприятиях тепловых сетей Бийска. С 2008 по 2015 год был техническим директором, исполнительным директором - заместителем генерального директора по техническим вопросам ОАО «Бийскэнерго». С 2015 по 2018 год занимал должности заместителя генерального директора - технического директора, а затем генерального директора АО «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»). В 2018-2019 годы был генеральным директором ОАО «Новосибирскавтодор».

Руслан Власов считает первоочередными задачами качественную и своевременную подготовку теплосетевой инфраструктуры Саранска и Пензы к предстоящему отопительному сезону. На новом посту он продолжит модернизацию системы теплоснабжения городов, повышение операционной эффективности филиала, увеличение числа новых потребителей, стабильную и надежную поставку энергоресурсов клиентам компании.

Прежний руководитель филиала Андрей Ванин продолжит работу в ПАО «Т Плюс».

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