За неделю от COVID-19 вылечились почти 800 пензенцев

21.06.2020 | 14:12

Новую коронавирусную инфекцию смогли победить еще почти 800 пензенцев - столько человек было выписано из лечебных учреждений области на минувшей неделе. За жизнь каждого пациента день и ночь продолжают бороться медики, чей профессионализм в лечении заразы за время пандемии значительно вырос.

«Еще много вопросов, много сомнений, как у любого думающего человека. Правильно он делает, будет от этого результат, делает он хуже или лучше? Вначале такие сомнения возникали, думаю, у всех абсолютно, не только у меня как более молодого», - отметил врач-инфекционист областного центра СВМП Олег Гущин.

Число выздоровевших внушает оптимизм. Однако расслабляться врачи пока не советуют. Вирус не отступил, а лишь немного ослаб.

«Первый этап бурного роста заболеваемости в области закончен, но сейчас ситуация осложняется тем, что многие жители до конца так и не понимают значимость рекомендаций, о которых мы говорили всегда. Обязательно соблюдать социальную дистанцию, обязательно использовать маски», - подчеркнул главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Другими словами, следует бережно относиться к своему здоровью.

По данным оперативного штаба, за последние сутки наличие опасной инфекции подтвердилось еще у 83 жителей региона. Таким образом, общее число заразившихся в области составило 4 307 человек. 34 пензенца скончались.