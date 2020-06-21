Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 июн 2020|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

За неделю от COVID-19 вылечились почти 800 пензенцев

Печать

Новую коронавирусную инфекцию смогли победить еще почти 800 пензенцев - столько человек было выписано из лечебных учреждений области на минувшей неделе. За жизнь каждого пациента день и ночь продолжают бороться медики, чей профессионализм в лечении заразы за время пандемии значительно вырос.

«Еще много вопросов, много сомнений, как у любого думающего человека. Правильно он делает, будет от этого результат, делает он хуже или лучше? Вначале такие сомнения возникали, думаю, у всех абсолютно, не только у меня как более молодого», - отметил врач-инфекционист областного центра СВМП Олег Гущин.

Число выздоровевших внушает оптимизм. Однако расслабляться врачи пока не советуют. Вирус не отступил, а лишь немного ослаб.

«Первый этап бурного роста заболеваемости в области закончен, но сейчас ситуация осложняется тем, что многие жители до конца так и не понимают значимость рекомендаций, о которых мы говорили всегда. Обязательно соблюдать социальную дистанцию, обязательно использовать маски», - подчеркнул главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Другими словами, следует бережно относиться к своему здоровью.

По данным оперативного штаба, за последние сутки наличие опасной инфекции подтвердилось еще у 83 жителей региона. Таким образом, общее число заразившихся в области составило 4 307 человек. 34 пензенца скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Скончались 34 пензенца, говорите, а про жителей области почему не сообщаете?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте