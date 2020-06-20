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Общество

В Пензе перед Днем памяти привели в порядок воинские захоронения

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Впервые Мироносицкое кладбище стало местом проведения международного субботника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Накануне Дня памяти и скорби могилы привели в порядок представители национально-культурных автономий и поисковики.

«В первую очередь это память. Мы сохраняем ее, наносим имена. Память нужно беречь, поэтому мы приезжаем сюда и ухаживаем, чтобы что-то осталось после нас. Время пройдет, нас не будет, а память останется. Сюда начнут так же приезжать», - рассудила член поискового отряда Анастасия Фомина.

Надгробные плиты лишь символизируют захоронения скончавшихся от ран бойцов. Вся территория перед гражданским Мироносицким кладбищем - большая братская могила. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все слиты воедино. И разобраться с ними до сих пор непросто.

«Мы выверяли и уточняли списки госпитальных захоронений. Это кладбище - одно из трех в Пензе, где похоронены воины. И здесь - наибольшее число воинов, которые умерли в эвакогоспиталях Пензы. До нашей выверки их числилось 648, сейчас - больше 2 000», - рассказала руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Пока благоустроили имеющиеся могильные плиты с ограниченным списком фамилий, но скоро вспомнят всех поименно.

«В 2023 году здесь появится большой мемориальный комплекс, где будут нанесены все фамилии. Все благодаря выверке - это момент очень важный», - отметила Лариса Казакова.

В тот же день был благоустроен памятный знак на месте Селиксенских лагерей возле Монтажного, где с 1941 по 1945 годы формировались воинские части, направляющиеся на фронт.

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