В поле рядом с поселком ЗИФ выкинули около 40 мешков огурцов

16.06.2020 | 20:00

Около 40 мешков огурцов с прилавка отправилось в поле рядом с поселком ЗИФ. Сотни килограммов овощей, видимо, не нашли покупателей, пришли в негодность и были утилизированы варварским способом. Так считает жительница улицы Тагильской, расположенной в 50 метрах от стихийной свалки.

«Я думаю, что это с рынка, с «Золотого петушка». Больше ниоткуда не могут», - отметила Наталья Усманова.

Пожелтевшие овощи стали непривлекательными для покупателей, и продавец, видимо, не нашел ничего лучше, кроме как выбросить крупную партию рядом с трассой М5.

«Дальше они будут разлагаться в мешках. Это будет гнить долго и упорно, и дожди, и все, и будет ветер дуть на дома - запах какой! Мы тут с внучатами гуляем, на велосипедах ездят. Это потом будет жижа под ногами», - пожаловалась женщина.

Установить, кто точно выбросил овощи, нельзя: нет документов на товар или символики торговой точки. Потому остается только надеяться на то, что поляну уберут. А вот кто - вопрос.

«Звонила в администрацию, просила: «Хоть мусорку пришлите, погрузят». Администрация говорит, что это долго, надо вносить в реестр, чтобы прислали машину. Еще куда-то звонить мне предложили, а за это надо платить. Я говорю: «А кто будет платить?» - «Тогда своими силами утилизируйте». Тут же не ведро!» - пояснила Наталья Усманова.

Овощей с грядок еще мало, потому цена в магазинах и на рынках доходит до 140 рублей за килограмм. Не все могут позволить себе такую покупку. Вероятно, из-за того огурцы и лежали так долго, что пожелтели.