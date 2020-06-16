Среди заболевших коронавирусом - еще 13 несовершеннолетних

16.06.2020 | 13:28

Оперативный штаб Пензенской области подтвердил 92 новых случая коронавирусной инфекции, выявленных в регионе за последние сутки. Общее число инфицированных составило 3 915.

Среди заболевших 13 несовершеннолетних в возрасте 1, 2 (двое), 3, 4 (трое) года, 9, 10, 13, 14, 15 и 17 лет.

Под наблюдением находятся 6 145 человек, снято с наблюдения 15 462.

В вирусологической лаборатории за сутки проведено 420 исследований, обследовано 415 человек. В лабораториях лечебной сети эти показатели соответственно составляют 204 и 196.