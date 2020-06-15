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Общество

В Пензенской области коронавирус выявили у пятерых малышей

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В Пензенской области за последние сутки новая коронавирусная инфекция была диагностирована у пятерых маленьких детей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале в понедельник, 15 июня.

Среди больных двое младенцев в возрасте 1 и 2 месяцев, двое годовалых детей и один двухлетний.

«Остальные заболевшие (89 человек. - Прим. ред.) от 18 до 85 лет», - уточнила Черемушкина.

По ее словам, под наблюдением в регионе находятся 6 113 человек, сняты с него 14 927.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» за все время пандемии обследовано 39 227 человек (40 295 исследований), в лабораториях лечебной сети - еще 71 685 человек (77 533 исследования).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

уточнила Черемушкина.
Уважаемая Бернардина Николаевна, хватит негатива, давайте уже про ПЛАН НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ.

Гость||

да да давай те про пятилеточку

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемая Бернардина Николаевна, хватит негатива, давайте уже про ПЛАН НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ.
Очень интересно.

Имя: Гость
Комментарий:

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