В Пензенской области коронавирус выявили у пятерых малышей

В Пензенской области за последние сутки новая коронавирусная инфекция была диагностирована у пятерых маленьких детей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале в понедельник, 15 июня.
Среди больных двое младенцев в возрасте 1 и 2 месяцев, двое годовалых детей и один двухлетний.
«Остальные заболевшие (89 человек. - Прим. ред.) от 18 до 85 лет», - уточнила Черемушкина.
По ее словам, под наблюдением в регионе находятся 6 113 человек, сняты с него 14 927.
В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» за все время пандемии обследовано 39 227 человек (40 295 исследований), в лабораториях лечебной сети - еще 71 685 человек (77 533 исследования).
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Уважаемая Бернардина Николаевна, хватит негатива, давайте уже про ПЛАН НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ.