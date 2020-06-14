Вадим Супиков взял на контроль ремонт дорог в избирательном округе № 1

14.06.2020 | 14:21

В первом избирательном округе начался ремонт дорожного полотна. Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков совместно с и. о. главы администрации Железнодорожного района Андреем Шулькиным определили перечень дорожных работ и пообщались с жителями 1-го проезда Чернышевского.

С 1986 года там не проводили ремонт проезжей части. Небольшая по протяженности дорога оказалась полностью разбита, поэтому на благоустройство улицы активно вышли местные жители. При помощи трактора за несколько часов было уложено 80 тонн асфальтовой крошки.

На отсутствие дорожного покрытия жаловались и жители 2-го Поимского проезда. Активисты заложили битым кирпичом большие ямы, выровняли дорогу. Для укрепления дорожного полотна было использовано 60 тонн асфальтовой крошки.

По 60 тонн этого материала доставили на улицу Котовского и в Калужский проезд. Жители смогли выровнять ямы, привести в порядок заезды к домам.

Всего для укрепления дорожного покрытия было использовано 260 тонн асфальтовой крошки. Работы по благоустройству дорог частного сектора будут продолжены.