В Роспотребнадзоре рассказали о трех типах тестов на коронавирус

14.06.2020 | 15:13

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, какие существуют типы исследований на опасный вирус. Всего их три.

Тем, у кого есть симптомы респираторной инфекции, специалисты проводят молекулярную диагностику. Из носа и ротоглотки берется мазок и методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие материала вируса в биологическом образце.

Исследование также делают тем, кто контактировал с пациентом с диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней. Также повторное тестирование необходимо при выписке больного COVID-19 из стационара. Для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток», - пояснили в ведомстве.

Тест-системы на наличие коронавируса в организме обладают высокой точностью. Тем не менее возможны ложноотрицательные результаты. Этому могут способствовать или малое количество вируса в пробе, или нарушения при заборе материала у человека, или то, что вирус уже спустился в легкие из верхних дыхательных путей.

Второй вид исследований на новую инфекцию – это анализ на антитела IgM и IgG. Тест необходим для определения иммунитета к вирусу или для выявления текущей стадии заболевания.

Если человек заразился и его организм активно борется с коронавирусом, то в анализе будут антитела IgM. Если пациенту уже удалось побороть инфекцию, то исследование покажет антитела IgG.

Подобные тесты уже начали проводить в Пензенской области. Их делают тем, кто нуждается в плановой госпитализации.

Для анализа на антитела специалисты берут кровь из вены. Экспресс-тест может производиться с использованием капиллярной крови.

Кроме того, существует исследование на вирусные антигены, то есть белки, которые входят в состав COVID-19. При помощи данного теста диагностируют коронавирусную инфекцию как у имеющих симптомы ОРВИ, так и у контактных лиц.

Для исследования нужен мазок из носа. Специалисты исследуют его и, если антигенов вируса не находят, делают вывод, что сдавший анализ здоров.

«Тест достаточно прост, может быть проведен непосредственно на приеме у врача. При этом существенным ограничением его применения является невысокая аналитическая чувствительность», - добавили в Роспотребнадзоре.