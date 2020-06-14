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Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом вновь оказались младенцы

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В воскресенье, 14 июня, в региональном оперативном штабе подтвердили 95 случаев новой инфекции, зафиксированных за сутки.

Помимо взрослых, коронавирус выявили у 7 детей. Заразившиеся малыши в возрасте 7 и 9 месяцев, 7 и 10 лет, а также подростки 13, 14 и 15 лет. Всего с начала эпидемии число несовершеннолетних с подтвержденным коронавирусом стало равняться 175.

На 14 июня в регионе зафиксировано 3 729 инфицированных. Инфекцию сумели побороть 2 887 человек. 31 пациент (17 мужчин и 11 женщин) скончался.

В вирусологической лаборатории «ЦГЭ в Пензенской области» на коронавирус обследовали 38 787 человек (всего 39 850 исследований), в лабораториях лечебной сети – 70 482 (всего 76 218 исследований).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

17 и 11 будет 28

Гость||

Сначала бы статьи читали, а потом уж публиковали. 31 пациент (17 мужчин и 11 женщин) скончался. Что с математикой?

Гость||

Кто эти трое? Интрига...

Гость||

Вот и пойдут так ЕГЭ сдавать !

Имя: Гость
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