В Пензе первому пациенту перелили плазму с антителами к коронавирусу

11.06.2020 | 14:50

В Пензе начали производство плазмы от доноров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела. Ее будут применять для лечения больных в тяжелом состоянии.

«Первая доза перелита пациентке областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Реестр потенциальных доноров формируют из пришедших в центр, чтобы сдать кровь, и из перенесших вирус. И те и другие проходят обследование.

«После заготовки иммунная плазма подвергается патогенредукции и передается в лечебное учреждение по требованию для клинического использования», - рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Такая процедура может спасти жизнь пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.