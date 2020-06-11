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Общество

Пензенских врачей отблагодарили вкусной едой

Печать

Какой пирог испекла Зинаида Чайко для медицинских работников областной больницы имени Н. Н. Бурденко, они узнали, только когда открыли коробку. Представительница чувашской автономии постаралась все надежно запаковать. Десерт удался.

«Это очень вкусный пирог на дрожжевом тесте. Испокон веков пекли пироги из капусты с мясом, из тыквы, из разных ягод. Здесь основная начинка - тыква», - рассказала женщина.

Национальные блюда разные. Но при их приготовлении все добавили один важный ингредиент - частицу души.

«В знак благодарности нашим врачам», - подчеркнула представительница Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Гюзель Сафарова.

В акции «Испеки пирог и скажи спасибо» приняли участие девять общественных национальных организаций. Врачам, медсестрам, санитаркам подобное внимание ценно и важно, потому что энергии уходит много. А такая забота прибавляет сил. У некоторых на лицах видны следы и ссадины от ношения респираторов, защитных очков и масок.

«У нас организовано питание медработников. Есть на трех этажах столовые, где нас бесплатно кормят», - сообщил заведующий инфекционным отделением областной больницы им. Н. Н. Бурденко Иван Малякин.

«Очень приятно, что приносят, что нас поздравили, спасибо», - отметила работница больницы.

Также признательность персоналу выразили и пациенты, которые выписывались из больницы. В честь Дня России волонтеры вручили им ленточки с национальным триколором.

«Мне 79 лет, врач Ирина Алексеевна взялась меня лечить. У меня была сердечная недостаточность и двусторонняя пневмония. За две недели меня вылечили, еду домой. Спасибо большое пятому этажу», - поблагодарила пациентка областной больницы им. Н. Н. Бурденко Мария Пресвирякова.

«Не бросят. Попали в больницу - вылечат», - заверила пациентка больницы Валентина Судакова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

... вместо зарплаты ...

Гость||

нормально))за хавчик скоро все работатиь будем)))

Гость||

Некоторым 65+ прислали пачку соли и пачку перловки. Баночку кукурузы и баночку горошку... Правда, и два цибика чайку с сахарком для чифиря взаперти...

Имя: Гость
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