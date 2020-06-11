Офтальмологическая больница принимает пациентов по новым правилам

11.06.2020 | 18:12

В областной офтальмологической больнице возобновили плановый прием и госпитализацию пациентов. Проходят они теперь по новым правилам. Попасть туда стольким людям, сколько их было раньше, в условиях борьбы с COVID-19 невозможно.

По словам главного врача, хорошо, если число операций удастся довести до половины прежнего объема. Зато в больнице строго подошли к исполнению новых требований.

«Больные соблюдают масочный режим. Когда помещаются в палаты, мы стараемся их разместить так, чтобы соблюдались меры дистанцирования - 1,5 метра между койками. Как можно больше процедур производится в палатах, чтобы больные не выходили в общие места. Медицинские работники принимают все положенные меры», - сообщил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Одна из новинок: прежде чем лечь на операцию, человек должен сдать анализ, которого раньше в списках никогда не было, - тест на наличие антител к коронавирусу. Манипуляцию проводят бесплатно. У человека берут кровь из вены.

«В луночку капается 10 микролитров исследуемой сыворотки и, по инструкции, 100 микролитров буфера. Затем, по истечении 15 минут, оценивается результат. Если он будет отрицательный, то у нас будет одна полоска», - рассказала биолог клинико-диагностической лаборатории Ирина Кабанова.

По правилам, если у человека результат пробы окажется положительным, офтальмологи должны вызвать скорую. Человека отвезут в специализированную больницу, контактировавшие с ним врачи уйдут на карантин.

«Пока у нас, слава богу, все больные, которые поступают, имеют отрицательный результат», - пояснил Рашид Галеев.

Однако возможно всякое. По данным на 11 июня, в Пензенской области выявлено еще 115 заболевших. Это немного меньше, чем было накануне.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 июня. Все остается на первом этапе снятия ограничений.