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Общество

Главный борец с химоружием в России стал почетным гражданином области

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В среду, 10 июня, депутаты регионального парламента присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области» Валерию Капашину. Как сказано в тексте постановления, за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением.

Валерий Капашин - руководитель Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ. Он неоднократно бывал в Пензенской области во время работы объекта соответствующего профиля «Леонидовка».

Так, первый пусковой комплекс объекта был сдан в эксплуатацию в июне 2008 года. Валерий Петрович присутствовал при этом.

В декабре 2012 года в Леонидовке был уничтожен первый боеприпас сложной конструкции. Тогда генерал-полковник Капашин рассказал, что очень волновался: подобная операция проводилась впервые в мире.

А в сентябре 2015-го он участвовал в торжественной церемонии, посвященной полной ликвидации боеприпасов, снаряженных отравляющими веществами. Они составляли более 17% общего запаса химоружия в России.

Следует отметить, что строительство и функционирование объекта «Леонидовка» сопровождалось выделением значительных средств на социальное развитие Пензы. В частности, на них был построен мост, соединяющий микрорайоны ГПЗ и Ахуны с центром Пензы. Многие так и называют его - Леонидовским.

Депутаты единогласно поддержали предложение присвоить Валерию Капашину высокое звание.

После вручения регалий почетного гражданина Валерий Петрович сказал: «Для меня большая честь получить это высокое звание. У меня много наград, регалий, премий. Но эта награда для меня особенно дорога. Я рад, что мы помогли Пензенской земле стать лучше и краше. Это не только моя заслуга - это заслуга коллектива федерального управления. Мы не допустили ни одного происшествия, уничтожив 40 тысяч тонн отравляющих веществ».

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Гость||

А вот кто росатомовское секретное производство в Заречном поборет? Это ж надо - осуществлять сборочно-разборочное производство 25-тимегатонных по мощности ядерных боеприпасов под боком у полумиллионного по количеству жителей регионального центра и крупного транспортного узла. Ядерное оружие подобной мощности по своей разрушительной силе и пагубности гораздо страшнее того химического, что хранилось и уничтожалось в Леонидовке. Такое огромное количество людей перманентно на протяжении нескольких десятилетий держать в условиях данных производственных угроз и угроз хранения оружия массового поражения нельзя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я рад, что мы помогли Пензенской земле стать лучше и краше.
penzainform.ru писал(a):
Мы не допустили ни одного происшествия, уничтожив 40 тысяч тонн отравляющих веществ».
надеюсь на экологию и на людей это не отразилось или как?

Гость||

Пригласите его ЖИТЬ В ЛЕОНИДОВКЕ.

Гость||

А в чём тогда причина того, что наша область заняла 2-е место по онкозаболеваниям после Архангельской, где год назад произошёл несанкционированный взрыв снаряда с ядерной энергоустановкой, что привело к заражению местности. А у нас какая ЧС тогда произошла?

Гость||

Выделите ему бесплатное жилье в Леонидовке. Он достоин. На пенсии по грибы ходить будет.

Гость||

где факты его необузданной помощи пензенской области.заигрались......

Гость||

А почему в список не вошел А.В. Вобликов

Гость||

Капашин не расскажет почему не достроен мост БХУХО и куда делись средства которые шли через его ведомство на строительство этого объекта?Он же был на открытии когда перерезали ленточку и неужели не видел что объект не достроен?

Гость||

Почетным званием гражданина Пензенской области только тех людей, которые добились успехов на федеральном уровне.

Гость||

Гость писал(a):

не видел что объект не достроен?
Вы дурачок?

Все средства были использованы по назначению. Съезды к основному объекту не относятся.

Гость||

Гость писал(a):

Выделите ему бесплатное жилье в Леонидовке. Он достоин
Так у него уже там всё есть

Гость||

Кто такой А.В. Вобликов?

Гость||

Гость писал(a):

А в чём тогда причина того, что наша область заняла 2-е место по онкозаболеваниям после Архангельской,
Наследие СССР, плохая экология 60-70-80-х годов, а онкология это ведь через гены тоже передаётся.

Гость||

Гость писал(a):

Кто такой А.В. Вобликов?
Я не знаю.

Гость||

Вобликов - это тот, кто первым предсказал режим самоизоляции. Он давно в противогазе ходит.

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Имя: Гость
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