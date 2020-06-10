Главный борец с химоружием в России стал почетным гражданином области

10.06.2020 | 10:10

В среду, 10 июня, депутаты регионального парламента присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области» Валерию Капашину. Как сказано в тексте постановления, за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением.

Валерий Капашин - руководитель Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ. Он неоднократно бывал в Пензенской области во время работы объекта соответствующего профиля «Леонидовка».

Так, первый пусковой комплекс объекта был сдан в эксплуатацию в июне 2008 года. Валерий Петрович присутствовал при этом.

В декабре 2012 года в Леонидовке был уничтожен первый боеприпас сложной конструкции. Тогда генерал-полковник Капашин рассказал, что очень волновался: подобная операция проводилась впервые в мире.

А в сентябре 2015-го он участвовал в торжественной церемонии, посвященной полной ликвидации боеприпасов, снаряженных отравляющими веществами. Они составляли более 17% общего запаса химоружия в России.

Следует отметить, что строительство и функционирование объекта «Леонидовка» сопровождалось выделением значительных средств на социальное развитие Пензы. В частности, на них был построен мост, соединяющий микрорайоны ГПЗ и Ахуны с центром Пензы. Многие так и называют его - Леонидовским.

Депутаты единогласно поддержали предложение присвоить Валерию Капашину высокое звание.

После вручения регалий почетного гражданина Валерий Петрович сказал: «Для меня большая честь получить это высокое звание. У меня много наград, регалий, премий. Но эта награда для меня особенно дорога. Я рад, что мы помогли Пензенской земле стать лучше и краше. Это не только моя заслуга - это заслуга коллектива федерального управления. Мы не допустили ни одного происшествия, уничтожив 40 тысяч тонн отравляющих веществ».