В регионе стартовала программа «Доступная ипотека»

08.06.2020 | 17:17

В Пензенской области стартовала новая программа «Доступная ипотека». Теперь граждане могут купить квартиру в строящемся или сданном доме по ставке от 3,1% годовых на весь срок кредитования.

Заем предоставляет ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» при поддержке правительства региона. Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей, первоначальный взнос от 20%, срок кредитования до 30 лет. Возраст заемщика должен быть от 21 года до 65 лет (на дату погашения кредита).

В качестве первоначального взноса или же средств на погашение кредита можно использовать сертификаты на материнский капитал, по программе «Молодая семья» и другие жилищные.

Как это работает, разберем на примерах.

Семья желает приобрести квартиру-студию в ЖК «Новелла» площадью 21,6 кв. м. Она стоит 1 млн 16 тыс. 370 рублей. При условии первоначального взноса 203 274 рубля ежемесячный платеж составит 3 484 рубля.

Если же покупатель планирует приобрести 1-комнатную квартиру в ЖК «Новелла» площадью 34,1 кв. м, то расчет будет таким:

- квартира стоит 1 млн 557 тыс. 090 рублей;

- первоначальный взнос - 311 418 рублей;

- ежемесячный платеж - 5 337 рублей.

Если семья решила расширяться, отличным вариантом будет, например, 2-комнатная квартира в «Радужных дворах» площадью 51,6 кв. м. Она стоит 2 млн 236 тыс. 130 рублей. При условии первоначального взноса 447 226 рублей (эту сумму можно погасить материнским капиталом) ежемесячный платеж составит 7 665 рублей.

Расчеты составлены исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 20%, срок кредитования - 30 лет, ипотечная ставка - 3,1%.

Узнать больше о квартирах можно по номеру 28-28-20 и на сайте termodom-pnz.ru. На вопросы об условиях ипотеки и предложениях ответят в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» по телефонам 68-68-10, 8 927 375-27-50 (отдел кредитования).

Застройщиком ЖК «Новелла» является ООО СЗ «Термодом-новин», проектные декларации размещены на сайте termodom-novin.ru. Застройщик строения № 73 (входит в состав ЖК «Радужные дворы») - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на сайте termodom-citystroy.ru.

До 31 октября 2020 года в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 3,1% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом». Условием предоставления займа является оформление личного страхования заемщика и подтверждение дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается до 4,2% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается до 3,5% годовых. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения, минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 3 000 000. Валюта - рубли РФ.

Заемщики должны являться гражданами РФ в возрасте от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита), иметь стаж работы не менее 6 месяцев на последнем месте трудоустройства. Индивидуальным предпринимателям необходимо осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.aikdom.ru.