В минздраве сообщили о росте числа заболевших мышиной лихорадкой

08.06.2020 | 17:19

В Пензенской области за первые четыре месяца 2020 года зафиксировали 240 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, иначе именуемой мышиной.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировали в три раза меньше заболевших.

Как правило, пик заболеваемости мышиной лихорадкой приходится на период с июля по октябрь, когда граждане посещают леса и дачные участки. Переносчиками инфекции являются грызуны: их слюна, моча и фекалии.

Высохшие выделения мышей поднимаются в воздух вместе с пылью и при уборке на даче, в гараже, работе с сеном, хворостом, соломой попадают в организм человека.

«В 2019 году по области зарегистрировано 814 случаев заболевания, из них в городской местности 546 случаев, в сельской местности - 268», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Для профилактики опасной лихорадки специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену, проводить дератизационную обработку помещений и территорий.

«Предупредить заболевание легче, чем лечить», - добавили в минздраве.