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Общество

В минздраве сообщили о росте числа заболевших мышиной лихорадкой

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В Пензенской области за первые четыре месяца 2020 года зафиксировали 240 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, иначе именуемой мышиной.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировали в три раза меньше заболевших.

Как правило, пик заболеваемости мышиной лихорадкой приходится на период с июля по октябрь, когда граждане посещают леса и дачные участки. Переносчиками инфекции являются грызуны: их слюна, моча и фекалии.

Высохшие выделения мышей поднимаются в воздух вместе с пылью и при уборке на даче, в гараже, работе с сеном, хворостом, соломой попадают в организм человека.

«В 2019 году по области зарегистрировано 814 случаев заболевания, из них в городской местности 546 случаев, в сельской местности - 268», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Для профилактики опасной лихорадки специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену, проводить дератизационную обработку помещений и территорий.

«Предупредить заболевание легче, чем лечить», - добавили в минздраве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

а аналогичный период прошлого года зарегистрировали в три раза меньше заболевших.
Пандемия? Сколько из ним с летальным исходом?

Гость||

Нда, если ещё пневмонию подхватить в инфекционке к этой лихорадке..

Гость||

В том году переболел этой заразой. Очень тяжелая болезнь. Ни лекарств, ни вакцины у врачей нет, колят промедол. Больных в Киме ГЛПС было много. Врачи говорили вспышка примерно каждые 4 года, ан нет опять вспышка.

Имя: Гость
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