В минздраве сообщили о росте числа заболевших мышиной лихорадкой

В Пензенской области за первые четыре месяца 2020 года зафиксировали 240 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, иначе именуемой мышиной.
За аналогичный период прошлого года зарегистрировали в три раза меньше заболевших.
Как правило, пик заболеваемости мышиной лихорадкой приходится на период с июля по октябрь, когда граждане посещают леса и дачные участки. Переносчиками инфекции являются грызуны: их слюна, моча и фекалии.
Высохшие выделения мышей поднимаются в воздух вместе с пылью и при уборке на даче, в гараже, работе с сеном, хворостом, соломой попадают в организм человека.
«В 2019 году по области зарегистрировано 814 случаев заболевания, из них в городской местности 546 случаев, в сельской местности - 268», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.
Для профилактики опасной лихорадки специалисты рекомендуют соблюдать личную гигиену, проводить дератизационную обработку помещений и территорий.
«Предупредить заболевание легче, чем лечить», - добавили в минздраве.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Пандемия? Сколько из ним с летальным исходом?