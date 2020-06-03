В Пензе жители 9 микрорайонов останутся без холодной воды

03.06.2020 | 15:25

В четверг, 4 июня, несколько микрорайонов в Пензе, а также Спутник останутся без холодной воды. Ресурс перестанут подавать в 9:00.

Ни капли не упадет из кранов жителей Спутника, Междуречья, ГПЗ-24, Сосновки, Маяка, Нахаловки, Манчьжурии, Согласия, района «Биосинтеза», частично Шуиста, а также улицы Терновского, 170-192.

Как сообщили в горводоканале, ресурс отключат из-за ремонтно-восстановительных работ на водоводе диаметром 700 мм рядом с домом № 33 на Краснодарской улице.

Восстановить водоснабжение планируют в 20:00. К социальным объектам и жилым домам будут подвозить воду.

«По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50», - добавили в организации.