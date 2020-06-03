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Общество

Пензенцы приняли участие в акции в поддержку медиков и волонтеров

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Пользователи соцсетей активно благодарят врачей, медсестер, ординаторов, аспирантов и студентов-медиков, которые, рискуя своим здоровьем, борются за жизнь пациентов с коронавирусом.

Пензенцы выражают признательность и добровольцам из молодежных организаций, работающим в волонтерском центре «Единой России», штабе «Мы Вместе» Общероссийского народного фронта, а также волонтерам-медикам.

Добровольцы консультируют население, доставляют продукты и лекарства пенсионерам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации во время самоизоляции.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин отметил, что с марта было принято более 3 000 звонков от населения. Молодые люди осуществили более 2 000 выездов.

«Молодежь выезжает в областные, межрайонные и районные учреждения здравоохранения, чтобы передать средства индивидуальной защиты, которые приобретены за счет экономии партийных средств и помощи депутатов всех уровней», - пояснил Валерий Лидин.

В акции в поддержку сотрудников здравоохранения, соцслужб и волонтеров приняли участие и многие известные люди. К примеру, Герой России Александр Самокутяев.

«Искренне благодарю всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей скорой помощи, которые находятся на передовой и ежедневно спасают жизни пациентов! Спасибо добровольцам, которые помогают одиноким и малообеспеченным, людям старшего поколения из группы риска. Ваша работа очень нужна обществу - ваши мужество и самоотверженный труд заслуживают искреннего восхищения! Признателен всем, кто помогает справиться с пандемией. Вместе мы - сила!» - высказался летчик-космонавт.

Акция проходит в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». Желающие могут опубликовать на своих страницах обычный пост или видеообращение к медикам с хештегом #СпасибоПенза или #Спасибо58.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zspo.ru
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