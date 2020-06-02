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Общество

В Пензенской области мать задолжала 6 детям почти 3 млн руб.

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В Пензенской области привлекли к административной ответственности 37-летнюю женщину, которая не выплачивала алименты шести своим детям.

В настоящее время две дочери гражданки (3 и 17 лет) и четыре ее сына (8, 10, 11 и 14 лет) находятся под опекой. Мать должна выплатить на их содержание более 2,8 млн руб.

«Но ни дети, ни долг ни разу за многие годы лет не потревожили сознание женщины, неоднократно привлеченной за неуплату алиментов к уголовной ответственности. Она бегает из квартиры в квартиру, скрываясь то ли от судебных приставов, то ли от детей, то ли от собственной совести», - сообщили представители регионального управления ФССП.

Когда судебные приставы Кузнецкого межрайонного отделения смогли ее разыскать, она не смогла вспомнить всех детей, не говоря о месте их нахождения. Свой долг перед ними мать попыталась оправдать тем, что в стране сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и у нее нет работы.

Тем не менее в отношении неплательщицы составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей 70 часов обязательных работ.

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Источник — фото r58.fssprus.ru
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Гость||

а где она деньги возьмёт то

Гость||

Где.где? В ... .

Имя: Гость
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