Число вылеченных от коронавируса пензенцев превысило 2000

В Пензенской области после коронавирусной инфекции выздоровели более 2000 человек. Свежие данные опубликовала во вторник, 2 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Выписаны сегодня 82 человека. Всего выздоровевших 2048», - написала она в личном телеграм-канале.
По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области подтверждено 2502 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 85 пациентам, в числе которых четверо детей.
В тот же день стало известно о кончине мужчины и женщины, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время пандемии умерли 22 человека.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Выздоровевших 2048,и на койках 2269!
Не болейте!