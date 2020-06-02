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Общество

Число вылеченных от коронавируса пензенцев превысило 2000

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В Пензенской области после коронавирусной инфекции выздоровели более 2000 человек. Свежие данные опубликовала во вторник, 2 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 82 человека. Всего выздоровевших 2048», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области подтверждено 2502 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 85 пациентам, в числе которых четверо детей.

В тот же день стало известно о кончине мужчины и женщины, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время пандемии умерли 22 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Выздоровевших 2048,и на койках 2269!

Не болейте!

Гость||

То есть осталось менее 500 не закрытых случаев. Капля в море для 1,5млн.региона.Какая ж это эпидемия-пандемия?Стоило ли убивать экономику и устраивать социальную катастрофу? Кто ответит за это?

Гость||

Зато смертность выше всех уже

Гость||

20.54.

Мозги включай!

460 только в КИМЕ,из них 100 в реанимации, а в областной, 4 ,госпитале ветеранов?

2269 на койках ,они говорят, многие, что типа внебольничная пневмония,каким-то нечудесным образом, выросшая именно в этом ковидном году, в 8 раз!

Не болей и думай!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Зато смертность выше всех уже
За счёт концентрации заражённой атмосферы в клиниках и масках.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Зато смертность выше всех уже
За счёт концентрации заражённой атмосферы в клиниках и масках.
Даже безобидный вирус становится смертельным при такой технологии.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Здоровье и экономику гнобят начальствующие дебилы.

Гость||

Вылеченных ли? А кто из контролирует после выписки? Сегодня писала девушка, что ее тетю выписали из клиники, которая закрылась на обработку. А новая скорая ее не взяла, сказали - некуда везти. Тетя умерла через три дня.

Гость||

У меня биомасса на исходе!

Гость||

Где написано, что только в КИМе? Тут стата за всю область. Такшто сам включай.

Имя: Гость
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