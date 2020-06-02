Число вылеченных от коронавируса пензенцев превысило 2000

02.06.2020 | 20:32

В Пензенской области после коронавирусной инфекции выздоровели более 2000 человек. Свежие данные опубликовала во вторник, 2 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 82 человека. Всего выздоровевших 2048», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области подтверждено 2502 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 85 пациентам, в числе которых четверо детей.

В тот же день стало известно о кончине мужчины и женщины, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время пандемии умерли 22 человека.