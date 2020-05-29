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Общество

94-летнего пензенца и его соседей порадовали концертом у дома

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Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Тимонин отметил свое 94-хлетие в теплой компании пензенских артистов и районных чиновников. Они приехали к нему в гости. Из-за режима самоизоляции поздравляли его во дворе, на почтительном расстоянии.

«Вы относитесь к поколению победителей, отстоявших нашу Родину и позволивших нам видеть мирное небо над головой. Спасибо вам!» - произнесла глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Артисты подготовили праздничную программу, которая состоит из песен времен юности ветерана и военных композиций.

Концерт прошел в рамках специального проекта «Ласточки Победы», который стартовал перед 9 Мая. Поскольку из-за пандемии нельзя, как раньше, собрать ветеранов в одном концертном зале для поздравления, бригада артистов ездит по Пензе и районам области и устраивает выступления для конкретных людей, прошедших войну. Смотрят и слушают песни также их соседи, и в этот раз многие жители открыли окна. Некоторые даже снимали происходящее на камеру мобильного телефона.

«Отлично, я не слышал никогда этого. Спасибо, спасибо, дай бог вам здоровья всем», - отметил ветеран Великой Отечественной войны Василий Тимонин.

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