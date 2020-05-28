Поликлиника детской больницы в Пензе возобновила плановый прием

28.05.2020 | 08:56

В четверг, 28 мая, возобновился плановый прием пациентов в консультативно-диагностическом центре Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. Его приостанавливали в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В региональном минздраве пояснили, что в медицинском учреждении будут соблюдены все профилактические и ограничительные меры.

«Ключевым условием работы амбулаторно-поликлинического звена, безусловно, станет предварительная запись на прием от участкового педиатра, масочный режим не только для медработников, но и посетителей, а также фильтр на входе», - уточнил главный врач детской больницы Максим Баженов.

Принимать будут только пациентов без признаков ОРВИ.