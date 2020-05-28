Поликлиника детской больницы в Пензе возобновила плановый прием

В четверг, 28 мая, возобновился плановый прием пациентов в консультативно-диагностическом центре Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. Его приостанавливали в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
В региональном минздраве пояснили, что в медицинском учреждении будут соблюдены все профилактические и ограничительные меры.
«Ключевым условием работы амбулаторно-поликлинического звена, безусловно, станет предварительная запись на прием от участкового педиатра, масочный режим не только для медработников, но и посетителей, а также фильтр на входе», - уточнил главный врач детской больницы Максим Баженов.
Принимать будут только пациентов без признаков ОРВИ.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Подслушано Пенза
26 мая в 18:11
здравствуйте
Работаю в 6 гор. больнице Пенза и хочу сообщить важную новость что у нас тут происходит - мало того, что сотрудникам не доплачивают обещанные надбавки и премии, так вот еще что произошло.
Всех работников административно хозяйственной части ( а это дворники, слесаря, уборщицы и младший медицинский состав) хотят перевести под частную организацию, причем это происходит прямо сейчас и с 1 июня уже всех обещают перевести, тех кто откажется обещают сократить или будут давать минимальный оклад труда, соответственно теряются все отпуска работников, надбавки премии и прочее что должно было быть при больнице. Должно быть нас отдают в частные руки чтобы не платить нам нормально.
Не будьте равнодушными - хотя бы репост этой записи прошу по возможности или кому нибудь расскажите или подскажите в какие органы обращаться