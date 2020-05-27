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Общество

Врач-стажер рассказала о ситуации в «красной зоне» госпиталя для ветеранов

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Ушли из жизни еще два пациента, у которых был диагностирован COVID-19, - мужчина 1963 года рождения и женщина 1955-го. Сопутствующие заболевания были у обоих, но причиной смерти стала пневмония как осложнение коронавирусной инфекции. За сутки она обнаружена у 88 пензенцев. Это немногим меньше, если сравнивать статистику, чем в последние несколько дней.

Всего по области инфицировано 1 980 человек. Выздоровевших почти 1 500. Выписан 33-летний мужчина, который на протяжении трех недель находился в отделении реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ради спасения людей медицинские работники постоянно находятся в боевой готовности. Алена Очкина - одна из них. Врач-стажер работает в «красной зоне» госпиталя для ветеранов войн.

«Сначала больным было очень страшно, потому что новый вирус, новые слова. Им приходилось это объяснять. Сейчас они уже привыкли, успокоились.

У наших больных всегда хорошая динамика. Они поступают - и через пару дней у них заметно улучшается состояние», - рассказала женщина.

После окончания эпидемии Алена Николаевна мечтает стать онкологом. А пока она вместе со своими коллегами держит оборону на другом фронте.

«Это колоссальнейший опыт - работа со специалистами, работа в абсолютно другой больнице, с таким заболеванием, которое, возможно, мы победим, и его больше никогда не будет. А я буду рассказывать, что с ним боролась», - отметила Алена Очкина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Алена Очкина, Дина Черемушкина усугубляйте молодцы!

.. которое, возможно, мы победим... молодец Очкина негатив приветствуется!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Врач-стажер
Это как? Есть интерн, а есть врач.

Гость||

Алена Николаевна,МОЛОДЧИНКА.

Имя: Гость
Комментарий:

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