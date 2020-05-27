Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел дистанционный прием граждан.
К депутату обратились девять человек. В числе приоритетных вопросов - благоустройство внутридворовой территории и жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог и жилого фонда в избирательном округе № 1.
В работу приняты коллективные обращения по поводу обустройства контейнерной площадки, положительно решены просьбы о завозе песка и чернозема для облагораживания придомовых территорий.
Решение вопросов взято под личный контроль.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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