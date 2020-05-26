В Пензе подписано постановление о запрете продажи спиртного 29 мая

26.05.2020 | 09:55

В понедельник, 25 мая, глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции во время проведения последнего звонка для выпускников школ. Торговлю спиртным запретят несмотря на то, что в регионе установлен режим повышенной готовности и последние звонки пройдут в режиме онлайн.

«В соответствии с документом руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано 29 мая с 8:00 до 23:00 принять исчерпывающие меры по выполнению требований законодательства», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Запрет на торговлю спиртным в день последнего звонка, школьных выпускных и в День знаний наложен в соответствии с региональным законом. Тем не менее каждый год муниципальные власти издают постановления, которые должны напомнить о нем сотрудникам торговых предприятий.

«Администрациям районов города поручено организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних. Во время обходов - провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия», - добавили представители мэрии.

Цель работы - обеспечить соблюдение общественного порядка и защитить нравственность и здоровье людей (в первую очередь несовершеннолетних).

Ранее о том, как будет проходить праздник последнего звонка в школах в условиях режима повышенной готовности, рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Одно из предложений - перед 12:00 запустить виртуальную передачу колокольчика от выпускника к выпускнику. А ровно в полдень каждый из них прозвенит им (если колокольчика нет, можно включить аналогичный звук на телефоне) в прямом эфире какой-либо соцсети. Кроме того, школьникам предложили разместить колокольчики на своих окнах. А вечером выпить с членами семьи чая и устроить дискотеку.