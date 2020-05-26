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Общество

В Пензе подписано постановление о запрете продажи спиртного 29 мая

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В понедельник, 25 мая, глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции во время проведения последнего звонка для выпускников школ. Торговлю спиртным запретят несмотря на то, что в регионе установлен режим повышенной готовности и последние звонки пройдут в режиме онлайн.

«В соответствии с документом руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано 29 мая с 8:00 до 23:00 принять исчерпывающие меры по выполнению требований законодательства», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Запрет на торговлю спиртным в день последнего звонка, школьных выпускных и в День знаний наложен в соответствии с региональным законом. Тем не менее каждый год муниципальные власти издают постановления, которые должны напомнить о нем сотрудникам торговых предприятий.

«Администрациям районов города поручено организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних. Во время обходов - провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия», - добавили представители мэрии.

Цель работы - обеспечить соблюдение общественного порядка и защитить нравственность и здоровье людей (в первую очередь несовершеннолетних).

Ранее о том, как будет проходить праздник последнего звонка в школах в условиях режима повышенной готовности, рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Одно из предложений - перед 12:00 запустить виртуальную передачу колокольчика от выпускника к выпускнику. А ровно в полдень каждый из них прозвенит им (если колокольчика нет, можно включить аналогичный звук на телефоне) в прямом эфире какой-либо соцсети. Кроме того, школьникам предложили разместить колокольчики на своих окнах. А вечером выпить с членами семьи чая и устроить дискотеку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А как с шинками?

Гость||

Все уже затарились

Гость||

Вот беда! Хотел выпить с детишками перед телевизором, а мне не дают!

Гость||

всё равно напьюсь

Гость||

Это что, теперь и дома перед телевизором не выпить?

Гость||

У нас так принято. О ветеранах только на 9 мая думать. О школьниках только на звонки, выпускные, да на 1е сентября. А потом пусть первоклашки идут в школу\из школы с дикими матами. Ни капли даже не стесняясь.

Гость||

Блин, это уже диагноз. Режим повышенной готовности, самоизоляция в период ПАНДЕМИИ и т.д. и т.п. - недостаточный повод для ограничения торговли спиртным, а вот он-лайн последний звонок - табу. Получается, что весь малый бизнес, попавший под запрет - пыль у дороги, а торговля водярой важнее и необходимей в нынешних условиях и лишь только такое уникальное событие, как виртуальныи последний звонок способно её прервать. Господи, до какой же степени наши власти способны всё формализовать!

Гость||

ДА ИДИТЕ ВЫ ЖОПУ ВСЕ ПРАЗДНИКИ ИЗПОГАНИЛИ УРОДЫ,А ТЕПЕРЬ И АЛКАШКУ ЗАПРЕЩАЮТ!!!А У МЕНЯ САМОДЖАЙЗЕР ГОТОВ НАЖРУСЬ И К ВОРОНКОВУ ПОД ДВЕРЯМИ БУДУ В КОЛОКОЛ ЗВЕНЕТЬ!!!

Гость||

Что за бред то? С какого перепуга запрещают продажу, для чего, чтобы выпускники не пили? Да они заранее закупаются и вы не находите странным запрещать, то, что и так запрещено-продажа несовершеннолетним.

Гость||

запрещайте сколько угодно, всё уже давно куплено, на неделю хватит, да ещё и останется

Гость||

ВЫХОЖУ В ПРЯМОЙ ЭФИР СО СВОИМИ БУБЕНЦАМИ!!!СЕЙЧАС ТОЛЬКО РУБЧАТОГО ЗАСАЖУ.

Имя: Гость
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