Волонтеры «Единой России» подвели итог работы за 2 месяца эпидемии

24.05.2020 | 12:03

В волонтерском центре «Единой России» подвели итоги работы за два месяца эпидемии коронавируса в Пензенской области.

За это время добровольцы приняли более 3 000 звонков и совершили свыше 2 000 выездов. Они покупали и доставляли продукты и лекарства, передавали школьникам приобретенные благотворителями компьютеры, оказывали психологическую помощь, развозили средства индивидуальной защиты по медучреждениям, раздавали их обычным людям.

Волонтеры трудились без перерывов и выходных. В общей сложности они провели у телефона горячей линии 672 часа. Никто не сошел с дистанции и не отказался работать.

Свою благодарность этим людям выразил председатель Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

«Представители разных молодежных движений объединились, чтобы оказывать практическую помощь самым уязвимым категориям граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Непростая работа, которую они проводят, требует от молодых людей не только физических, но и эмоциональных затрат и заслуживает самой глубокой признательности. Волонтеры проявляют самые лучшие свои качества: неравнодушие, социальную ответственность. Никто не «сдулся», не отказался от выезда, не бросил свое дело», - подчеркнул он.

Особо Валерий Лидин отметил роль добровольцев в реализации программы «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из многодетных и малообеспеченных семей подарили более 250 компьютеров, столь необходимых для дистанционного обучения.

Кроме того, волонтеры активно включились в оказание помощи персоналу больниц, который работает с зараженными коронавирусом и оказался в сложной ситуации. Так, для сотрудников медучреждений области за счет сокращения расходов на выборы были приобретены более 1 000 защитных экранов, перчатки, маски и специальные костюмы.

Обратиться за помощью к добровольцам можно по телефонам 54-18-98, 54-19-42 ежедневно с 8:00 до 20:00. Волонтеры готовы всесторонне поддержать каждого, кто в этом нуждается.