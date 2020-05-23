Укладка плитки на Западной Поляне должна закончиться к 1 сентября

23.05.2020 | 18:45

На Западной Поляне активными темпами ведется благоустройство проезжей части и тротуаров. В ремонтный список попали несколько объектов.

«Улицы Ленинградская, Пацаева и участок от улицы Попова до Мира мимо 30-й школы», - уточнил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Дунаев.

Асфальт на пешеходных зонах меняют на популярную сейчас тротуарную плитку. В том числе работы ведутся и около памятника блокадникам.

Покрытие получается красивым и, как утверждают специалисты, должно быть еще и долговечным.

«Гарантия - минимум пять лет. Если никаких механических повреждений наноситься не будет, то восемь-девять лет должно спокойно прослужить», - Денис Дунаев.

Однако у местных жителей свой взгляд на целесообразность замены асфальта на плитку, да и вообще на проводимые работы в целом.

«Вообще, красиво становится, чисто. Раз главы считают, что так экономичнее, - пусть. Но когда дожди идут, тут такие лужи! Лучше бы дорогой занялись. Когда на Московской клали плитку, были проблемы, особенно в переходные сезоны. Крошиться небось станет», - рассудили горожане.

Все работы выполняет местный генподрядчик. Если что, будет с кого спросить.

Ремонт тротуаров и дорожного покрытия, согласно контракту, должен закончиться до 1 сентября. Однако, по словам представителей городского департамента ЖКХ, все будет сделано гораздо раньше.