Общество

Укладка плитки на Западной Поляне должна закончиться к 1 сентября

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На Западной Поляне активными темпами ведется благоустройство проезжей части и тротуаров. В ремонтный список попали несколько объектов.

«Улицы Ленинградская, Пацаева и участок от улицы Попова до Мира мимо 30-й школы», - уточнил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством Департамента ЖКХ г. Пензы Денис Дунаев.

Асфальт на пешеходных зонах меняют на популярную сейчас тротуарную плитку. В том числе работы ведутся и около памятника блокадникам.

Покрытие получается красивым и, как утверждают специалисты, должно быть еще и долговечным.

«Гарантия - минимум пять лет. Если никаких механических повреждений наноситься не будет, то восемь-девять лет должно спокойно прослужить», - Денис Дунаев.

Однако у местных жителей свой взгляд на целесообразность замены асфальта на плитку, да и вообще на проводимые работы в целом.

«Вообще, красиво становится, чисто. Раз главы считают, что так экономичнее, - пусть. Но когда дожди идут, тут такие лужи! Лучше бы дорогой занялись. Когда на Московской клали плитку, были проблемы, особенно в переходные сезоны. Крошиться небось станет», - рассудили горожане.

Все работы выполняет местный генподрядчик. Если что, будет с кого спросить.

Ремонт тротуаров и дорожного покрытия, согласно контракту, должен закончиться до 1 сентября. Однако, по словам представителей городского департамента ЖКХ, все будет сделано гораздо раньше.

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Гость||

Вопрос главному архитектору ,как сочетается монумент Ленинградцам,ул. Мира и фонари- ВИСЕЛИЦЫ установленные у дома №44 а (Фаворит)??????????У вас совсем крыша отъехала????????

Гость||

«Гарантия - минимум пять лет. Если никаких механических повреждений наноситься не будет, то восемь-девять лет должно спокойно прослужить», - Денис Дунаев.\\

Ну да, под "механическими повреждениями" подразумеваются ломики дворников?

Как на Московской?

Гость||

Кто-то нехило рубит бабла за эту плитку который год.

Гость||

Очень хорошая улица Попова стала,приятно по ней ходить как в Европе,машины припаркованы на своем месте а пешеходы идут по тротуару.Пожалуйста сделайте так по всей Пензе.

Д-р Шаффхаузен||

Да здравствует плиточный завод в богословке.

Гость||

только дебил придумал укладывать тротуар плиткой, которую менять через два года. дебил.

Гость||

Гость писал(a):

только дебил придумал укладывать тротуар плиткой, которую менять через два года. дебил
не, нормально

Гость||

А кто где увидел пешеходную зону на улице Пацаева? её, эту плитку, прямо в овраг, в грязь ссыпать будут?

Имя: Гость
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