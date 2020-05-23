Общество

Пензенские выпускники распрощались с мечтой о торжествах

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Ни колокольчик, ни стаканы не прозвенят в ближайшую пятницу, 29 мая. Традиционный майский праздник школьников в 2020 году пройдет дистанционно и без возможности отметить окончание учебы. В Пензенской области рекомендовано ограничить продажу спиртного в этот день, соответствующие объявления появились на дверях магазинов.

Однако эта новость, пожалуй, меньше всего волнует выпускников - само торжество они представляли себе иначе. Например, Максим Колганов, одиннадцатиклассник гимназии № 216 Заречного, хотел бы побывать на праздничной линейке.

«Стоим все нарядные, в костюмах, в платьях, с шариками… А учителя про нас поют, как делали в девятом классе: в каждой песне есть несколько строчек о нас, о наших «косячинах» (куда же без них!) или о достижениях в жизни школы и класса», - помечтал школьник.

Праздник последнего звонка - одно из самых запоминающихся событий в жизни каждого человека. Нынешним одиннадцатиклассникам в сложных эпидемиологических условиях придется приспосабливаться к новому формату данного мероприятия.

«Мы предполагаем, что будут поздравления детей и родителей через средства массовой информации. Мы обязательно задействуем ведущие СМИ Пензенской области», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Ограничительные меры на реализацию горячительных напитков на территории региона вводятся несколько раз в год: на 1 Сентября, на последний звонок в мае, а также в дни выпускных балов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Жалко ребят, попали...

Гость||

Гость писал(a):

Жалко ребят, попали..
Нет, все случится, только неофициально. Деньги собрали, готовились полгода. Через неделю празднуем.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Жалко ребят, попали..
Нет, все случится, только неофициально. Деньги собрали, готовились полгода. Через неделю празднуем.

А стоит игра свеч? Потом заразят бабушек дедушек, да и родители уже не молоды. Понятно, обидно . Но жизнь то близких людей дороже.

Гость||

Обидно

Гость||

вот же чушь. какой выпускной? из вас там мало кто человеком станет, плевать.

Гость||

Баранкин, будь человеком ..

Гость||

Ребят, не надо сейчас, понимаю, тяжело вам, не повезло, но... ещё отпразднуете, соберетесь классом.

Подумайте о родителях, бабушек-дедушек, они могут и не пережить эту заразу!

Всем выпускникам удачи!

Всё у вас получится!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ограничительные меры на реализацию горячительных напитков на территории региона вводятся несколько раз в год
Дурь! Что в случае коровавируса исключение нельзя было сделать, почему работающие люди в пятницу должны страдать? Школьники и так заранее закупят как обычно! Может вообше отменить этот последний звонок, и люди спокойно отдохнут в пятницу?!!!

Гость||

Зато никто не забеременеет.

Гость||

Так и должно быть. Какие еще празднования, впереди такой груз. дальше каждый своей дорогой...

Гость||

Гость писал(a):

Зато никто не забеременеет.
А что в этом то плохого, главное чтобы в веру не ударились!

Гость||

сядешь дома, с бокалом вина, включишь скайп с друзьями. зато хоть будет, что вспомнить..

Гость||

а не пьянь, мордорыл и кровища со скорой

Гость||

О чем тут.. когда вижу своих бывших классиков, группников, преподш, стараюсь сделать вид, что не вижу, не знаю, чур меня.

Гость||

мои почти все, кто скурился, скололся, в земле.

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Имя: Гость
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