Пензенские выпускники распрощались с мечтой о торжествах

23.05.2020 | 19:45

Ни колокольчик, ни стаканы не прозвенят в ближайшую пятницу, 29 мая. Традиционный майский праздник школьников в 2020 году пройдет дистанционно и без возможности отметить окончание учебы. В Пензенской области рекомендовано ограничить продажу спиртного в этот день, соответствующие объявления появились на дверях магазинов.

Однако эта новость, пожалуй, меньше всего волнует выпускников - само торжество они представляли себе иначе. Например, Максим Колганов, одиннадцатиклассник гимназии № 216 Заречного, хотел бы побывать на праздничной линейке.

«Стоим все нарядные, в костюмах, в платьях, с шариками… А учителя про нас поют, как делали в девятом классе: в каждой песне есть несколько строчек о нас, о наших «косячинах» (куда же без них!) или о достижениях в жизни школы и класса», - помечтал школьник.

Праздник последнего звонка - одно из самых запоминающихся событий в жизни каждого человека. Нынешним одиннадцатиклассникам в сложных эпидемиологических условиях придется приспосабливаться к новому формату данного мероприятия.

«Мы предполагаем, что будут поздравления детей и родителей через средства массовой информации. Мы обязательно задействуем ведущие СМИ Пензенской области», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Ограничительные меры на реализацию горячительных напитков на территории региона вводятся несколько раз в год: на 1 Сентября, на последний звонок в мае, а также в дни выпускных балов.