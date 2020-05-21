Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|19:06
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Общество

В Пензе московский врач рассказала, как поддержать иммунную систему

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Число жертв коронавирусной инфекции в области растет. 20-го числа стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19. Таким образом, болезнь унесла жизни 13 пензенцев. Увеличивается и количество случаев заражения. 21 мая в регионе был зафиксирован очередной антирекорд.

По данным оперативного штаба, за последние сутки у 83 жителей Сурского края тесты дали положительные результаты, а общее число инфицированных составило 1 400 человек.

Тем временем люди пытаются обезопасить себя любыми способами. Врач из Москвы Ирина Левитина рассказала, как в сложной эпидемиологической обстановке поддержать свою иммунную систему.

«Когда человек регулярно употребляет мед, у него улучшается состав крови, а в крови как раз и находятся те тела, которые борются со всеми инфекционными заболеваниями, со всеми подряд вирусами, в том числе и с коронавирусом», - отметила она.

Ее пензенские коллеги в большинстве своем не имеют ничего против народных методов. Главный врач областного клинического центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин утверждает: продукты, которые действительно помогают укрепить иммунитет, есть. Но некоторые способы борьбы с опасным недугом он категорически не рекомендует.

«В соцсетях идет обсуждение: одни предлагают спиртом дышать, другие - картофелем и так далее, будто бы вирус, который не любит вроде как высокую температуру и состоит из жировой оболочки липидов, будет подвержен этому воздействию и не пойдет дальше», - пояснил Сергей Рыбалкин.

Но это - заблуждение. Такое же, как и то, что вируса не существует. Переполненные больницы, то и дело курсирующие по городу кареты скорой помощи говорят об обратном.

Медики призывают пензенцев бережнее относиться к себе и близким. В общественных местах, на работе использовать индивидуальные средства защиты, стараться держать социальную дистанцию, а при первых симптомах простуды обращаться к врачам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Есть люди Москвичи и есть остальные - Россияне.

Гость||

Пусть она в Москве советует от"коронаровируса",тоже мне врач,правильно не может даже назвать!)))))

Гость||

Иммунная система передается от здоровых родителей тогда и ребенок здоровый.

Имя: Гость
Комментарий:

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