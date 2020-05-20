Общество

В Пензенской области коронавирус подхватили еще двое детей

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В оперативном штабе Пензенской области подтвердили информацию о 72 новых случаях заражения коронавирусом. По данным на 20 мая, в регионе 1 317 подтвержденных диагнозов.

Среди пациентов, у которых COVID-19 выявили за последние сутки, двое детей 4 и 5 лет. Остальным от 21 года до 85 лет.

Днем ранее стало известно, что в числе пациентов оказались трое детей 4, 5 и 8 лет, а также 17-летний житель региона. 18 мая сообщили о заражении коронавирусом 13-летнего подростка.

За все время пандемии опасную инфекцию подхватили около 50 несовершеннолетних.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А еще говорят, что в больницах вместо капельниц, ставят один укол в сутки и то внутримышечно!

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