Общество

В Пензе назвали доход от муниципальных платных парковок

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Работа платных парковок за год принесла бюджету Пензы почти 6 млн руб. Об этом доложил замначальника городского управления ЖКХ Виталий Кузькин на заседании постоянной комиссии думы по безопасности и городскому хозяйству во вторник, 19 мая.

Всего в городе организовано три муниципальных платных стоянки для автомобилей. На улице Кирова (на площади Ленина) может разместиться 62 транспортных средства, на Лермонтова (у больницы Бурденко) - 48, на Пушкина (у здания мэрии) - 62.

«Всего за 2019 год доходы от платных парковок составили 5 млн 915 тысяч рублей», - сообщил Виталий Кузькин.

Платные парковки в Пензе регулярно страдают от рук вандалов. В ноябре 2019 года шлагбаумы стоянки на площади Ленина стали предметами для оттачивания приемов борьбы для подростков. В январе один из них вновь сломался под натиском юных горожан.

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Гость||

Деньги к кому-то в карман. Не более того. Еще и хвастаются.

Гость||

Крышу снесло у кого?

Гость||

Все парковки должны быть платными.

Гость||

Все парковки должны быть бесплатные

Гость||

А если бы еще за стоянку на газонах во дворах регулярно штрафовали и вкладывали эти деньги в благоустройство этих же дворов, мы вообще были процветающим регионом.

Имя: Гость
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