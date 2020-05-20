В Пензе назвали доход от муниципальных платных парковок

20.05.2020 | 09:01

Работа платных парковок за год принесла бюджету Пензы почти 6 млн руб. Об этом доложил замначальника городского управления ЖКХ Виталий Кузькин на заседании постоянной комиссии думы по безопасности и городскому хозяйству во вторник, 19 мая.

Всего в городе организовано три муниципальных платных стоянки для автомобилей. На улице Кирова (на площади Ленина) может разместиться 62 транспортных средства, на Лермонтова (у больницы Бурденко) - 48, на Пушкина (у здания мэрии) - 62.

«Всего за 2019 год доходы от платных парковок составили 5 млн 915 тысяч рублей», - сообщил Виталий Кузькин.

Платные парковки в Пензе регулярно страдают от рук вандалов. В ноябре 2019 года шлагбаумы стоянки на площади Ленина стали предметами для оттачивания приемов борьбы для подростков. В январе один из них вновь сломался под натиском юных горожан.