В ЖК «8 Марта» ипотека для всех - от 4,7% годовых

18.05.2020 | 11:32

Мечта о квартире в ЖК «8 Марта» перестает быть мечтой. Благодаря сотрудничеству Сбербанка и компании «Термодом» процентная ставка на покупку квартир в 2-м корпусе этого жилого комплекса снижена.

С помощью программы субсидирования все категории граждан могут купить квартиру в ипотеку всего от 4,7% годовых.

Например, 2-комнатная квартира в 2-м корпусе площадью 58,06 кв. м стоит 2 млн 914 тысяч рублей. Первоначальный взнос* составит 583 тысячи, ежемесячный платеж - 15 000 рублей.

К тому же сейчас действует выгодное предложение по покупке квартиры в ЖК «8 Марта» и для семей с детьми, где второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Чтобы узнать больше, нужно позвонить по номеру 28-28-20, также менеджеры доступны во всех мессенджерах и группах компании «Термодом» в социальных сетях.

*Расчет предоставлен исходя из следующих условий: ставка - 4,7%, первоначальный взнос - 20%, срок кредитования - 240 месяцев.

C 12.05.2020 по 30.06.2020 по программе кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица на весь период кредитования в рамках «1,4% дисконта по эскроу» по ставке от 4,7% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у застройщика - ООО ПКФ «Термодом». Условия - проведение сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформление страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 5,7% годовых. Первоначальный взнос - от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ.

При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 5% годовых. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее - ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого или иного жилого помещения.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Застройщик - ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на termodom-pnz.ru.