Коронавирус: из стационаров области выписались 73 пациента

18.05.2020 | 23:15

В понедельник, 18 мая, из стационаров Пензенской области выписались 73 пациента, полностью вылечившихся после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Общее число выздоровевших - 861», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.

Что касается новых случаев заболевания, то в этот день был обновлен рекорд дня: диагноз COVID-19 подтвердился еще у 71 жителя региона. Среди них - 13-летний подросток и взрослые люди в возрасте от 18 лет до 91 года.

Общее число инфицированных стало равняться 1 172.