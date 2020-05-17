В потерявших односельчанок Вазерках усилили пожарную профилактику

17.05.2020 | 18:45

После трагедии в селе Вазерки Бессоновского района, когда при пожаре погибли две женщины, там усилили профилактическую работу.

«Еще раз обращаем внимание на неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в быту, к электрооборудованию, отопительным приборам», - рассказала старший инспектор ОНД Бессоновского района ГУ МЧС РФ по области Юлия Коновалова.

«Работу проводим бесконтактным методом: разносим по улицам села листовки и их кладем в почтовые ящики», - пояснил глава администрации Вазерского сельсовета Иван Бешенов.

Особое внимание уделяют семьям с детьми. Одной из погибших в смертельном огне, бушевавшем в Вазерках в прошлое воскресенье, стала мать малолетнего ребенка.

«Мальчишка во дворе бегал, мальчишка живой», - сообщил тогда гражданский муж погибшей.

После случившегося ребенка у него забрали представители социальной службы.