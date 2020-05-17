Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|19:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Общество

В потерявших односельчанок Вазерках усилили пожарную профилактику

Печать

После трагедии в селе Вазерки Бессоновского района, когда при пожаре погибли две женщины, там усилили профилактическую работу.

«Еще раз обращаем внимание на неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности в быту, к электрооборудованию, отопительным приборам», - рассказала старший инспектор ОНД Бессоновского района ГУ МЧС РФ по области Юлия Коновалова.

«Работу проводим бесконтактным методом: разносим по улицам села листовки и их кладем в почтовые ящики», - пояснил глава администрации Вазерского сельсовета Иван Бешенов.

Особое внимание уделяют семьям с детьми. Одной из погибших в смертельном огне, бушевавшем в Вазерках в прошлое воскресенье, стала мать малолетнего ребенка.

«Мальчишка во дворе бегал, мальчишка живой», - сообщил тогда гражданский муж погибшей.

После случившегося ребенка у него забрали представители социальной службы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте