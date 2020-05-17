Пензенские врачи рассказали о росте нагрузки на работников больниц

17.05.2020 | 18:29

Очередные потери в войне с опасным вирусом. Накануне стало известно о смерти 64-летнего жителя Пензенской области. Таким образом, количество умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе составило 11 человек. Пожалуй, тяжелее всего сегодня приходится медицинским работникам, которые 24 часа в сутки на передовой в нелегком сражении с коронавирусной инфекцией.

«Многие практически до ночи, на следующий день опять выходят. Из-за того, что увеличилось число пациентов, увеличился и наш трудовой день», - описала положение заместитель главного врача ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Ольга Чулкова.

«Если мы вспомним какие-то эпидемии, то мы видим, что вирус (или заболевание) зверствует-зверствует, а потом постепенно уходит. За счет чего? А за счет того, что центр патогенности ослабевает за счет мутаций.

Но это очень длительный процесс. Этак мы можем дождаться, когда в общем-то 70% населения переболеет. А кто будет жить, кто будет работать?» - пояснил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

Поэтому ни о каком снятии режима повышенной готовности в области и речи быть не может. Тем более что для этого требуется как минимум 50% свободных коек в больницах, чего пока не наблюдается, да и коэффициент распространения коронавирусной инфекции выше норматива, определенного Роспотребнадзором. За последние сутки наличие вируса диагностировали еще у 60 жителей Сурского края.