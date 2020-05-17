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Общество

Пензенские врачи рассказали о росте нагрузки на работников больниц

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Очередные потери в войне с опасным вирусом. Накануне стало известно о смерти 64-летнего жителя Пензенской области. Таким образом, количество умерших людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе составило 11 человек. Пожалуй, тяжелее всего сегодня приходится медицинским работникам, которые 24 часа в сутки на передовой в нелегком сражении с коронавирусной инфекцией.

«Многие практически до ночи, на следующий день опять выходят. Из-за того, что увеличилось число пациентов, увеличился и наш трудовой день», - описала положение заместитель главного врача ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Ольга Чулкова.

«Если мы вспомним какие-то эпидемии, то мы видим, что вирус (или заболевание) зверствует-зверствует, а потом постепенно уходит. За счет чего? А за счет того, что центр патогенности ослабевает за счет мутаций.

Но это очень длительный процесс. Этак мы можем дождаться, когда в общем-то 70% населения переболеет. А кто будет жить, кто будет работать?» - пояснил главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.

Поэтому ни о каком снятии режима повышенной готовности в области и речи быть не может. Тем более что для этого требуется как минимум 50% свободных коек в больницах, чего пока не наблюдается, да и коэффициент распространения коронавирусной инфекции выше норматива, определенного Роспотребнадзором. За последние сутки наличие вируса диагностировали еще у 60 жителей Сурского края.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Врачам мужества, терпения, и огромное спасибо!

Не болеть!

Гость||

Больше месяца был режим повышенной готовности (самоизоляция), а в результате на пик не вышли, ситуация не улучшилась, тогда вопрос. А зачем это все было?

Гость||

Зачем? А чтобы ещё на месяцок продлить)))

Гость||

Просили месяц посидеть, не работать. Чтоб им больниц побольше подготовить койкомест, раз они не справлялись. Пожалуйста, люди весь апрель исправно соблюдали это. А теперь что они хотят этими мерами добиться? Меньше чем надо, болеть не будут все равно. Сколько можно эту гребанную самоизоляцию вводить? Уже четыре инкубационных периода прошло? Сколько можно? Вечно!! То им шашлычники все испортили, то дачники, то ещё кто то? Не знаете что делать просто в данной ситуации, вот и весь ответ. Не справились с проблемой и это видно. Только и делали два месяца, что кудахтали про волонтеров и про то какие герои наши врачи. Это все что делали управленцы. К врачам вопросов нет. Они делают все что могут. А дальше то что?

Гость||

Гость писал(a):

То им шашлычники все испортили, то дачники, то ещё кто то?
Ярмарку Садовод зачем устраивали в период пандемии?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем более что для этого требуется как минимум 50% свободных коек в больницах
А до коронавируса 50% было свободных? После оптимизации?

Гость||

Долго ещё будем повышенно готовиться то, а?

Гость||

Спасибо Вам за работу! Ольга очень грамотный специалиста!

Гость||

За это время («изоляции») в первую очередь отработаны и дополняются до сих пор схемы лечения разных по тяжести пациентов, отработаны потоки больных, их перемещения, время выписки. Сейчас есть, вероятно, дельные предложения по рационализации и других моментов. Поступили аппараты ИВЛ, сиз. Да, количество оставляет желать большего, но поступили. Сама система здравоохранения попробовала работать в режиме закрытых отделений и больниц, перепрофилированных под ковид. Счастье, что полукружии сработал и большинство действительно серьезно отнеслись к изоляции. Сейчас наступает самый ответственный месяц- люди вышли на улицы, режим по сути ослаблен. Заражённых очень много, врачи и медперсонал болеет- но, даже при самом плохом итальянском варианте, надеюсь, неразберихи внутри больниц, не будет. Хотя бы ради этого стоило вводить изоляцию.

Гость||

Гость писал(a):

Больше месяца был режим повышенной готовности (самоизоляция), а в результате на пик не вышли, ситуация не улучшилась, тогда вопрос. А зачем это все было?
Тоже интересно, нахера мы вообще сидели 2 месяца, что бы что? Идите в ж со своей готовностью

Гость||

Спасибо и низкий поклон медикам!

Имя: Гость
Комментарий:

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