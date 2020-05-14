Для пензенских медиков открылась горячая линия по вопросам выплат

14.05.2020 | 09:28

В областном минздраве заработала горячая линия для медиков по вопросам получения стимулирующих выплат.

На нее могут обратиться врачи, средний и младший медицинский персонал, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией, а также жителями области из группы риска.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стимулирующую выплату в размере среднемесячного дохода от трудовой деятельности уже получили 256 врачей, 1 031 медик бригады скорой помощи, 42 фельдшера и медицинских сестры по приему вызовов скорой, 137 медработников среднего звена, которые оказывают первичную помощь, 1 177 сотрудников, участвующих в оказании специализированной помощи в стационаре, и 327 человек из младшего медицинского персонала.

Также дополнительные выплаты положены тем медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Врачам - по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшерам и медсестрам - по 50 тыс. Врачам скорой помощи выплатят по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.

Эти деньги уже выдали 66 врачам скорой, 78 врачам стационаров, 1 572 средним медицинским работникам, 327 – младшим, а также 610 водителям неотложки.

По вопросам выплат медицинские работники могут обратиться по телефонам: 8 (8412) 63-95-75, 8 (8412) 63-95-54 или 8 (8412) 63-95-88 - в рабочие дни с 9:00 до 18:00.