Для пензенских медиков открылась горячая линия по вопросам выплат

В областном минздраве заработала горячая линия для медиков по вопросам получения стимулирующих выплат.
На нее могут обратиться врачи, средний и младший медицинский персонал, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией, а также жителями области из группы риска.
Как сообщили в пресс-службе министерства, стимулирующую выплату в размере среднемесячного дохода от трудовой деятельности уже получили 256 врачей, 1 031 медик бригады скорой помощи, 42 фельдшера и медицинских сестры по приему вызовов скорой, 137 медработников среднего звена, которые оказывают первичную помощь, 1 177 сотрудников, участвующих в оказании специализированной помощи в стационаре, и 327 человек из младшего медицинского персонала.
Также дополнительные выплаты положены тем медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. Врачам - по 80 тыс. руб. в месяц, фельдшерам и медсестрам - по 50 тыс. Врачам скорой помощи выплатят по 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и водителям - по 25 тыс.
Эти деньги уже выдали 66 врачам скорой, 78 врачам стационаров, 1 572 средним медицинским работникам, 327 – младшим, а также 610 водителям неотложки.
По вопросам выплат медицинские работники могут обратиться по телефонам: 8 (8412) 63-95-75, 8 (8412) 63-95-54 или 8 (8412) 63-95-88 - в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
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