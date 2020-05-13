Общество

Жителям Кузнецка объяснят, почему нельзя не платить за ЖКУ

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Жителям Кузнецка будут рассказывать, почему нельзя не оплачивать услуги ЖКХ. Соответствующую идею озвучил во время оперативного совещания во вторник, 12 мая, глава городской администрации Сергей Златогорский.

«Людям надо объяснить, что нет такого механизма, чтобы не платить за жилье, можно пени не начислять, но за услуги платить надо, чтобы избежать последствий неплатежей. Люди должны понимать, что неплатежи в системе ЖКХ - штука сверхкритичная, и это отразится на качестве предоставляемых ресурсов», - подчеркнул Сергей Златогорский. Его слова приводит пресс-служба администрации.

По мнению мэра, заниматься разъяснительной работой должны сотрудники управляющих компаний и ресурсных организаций.

Ранее жители Кузнецка, оказавшиеся в тяжелой экономической ситуации из-за коронавируса и режима самоизоляции, в соцсетях сетовали, что им нечем платить за жилищно-коммунальные услуги. В группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» было опубликовано несколько таких жалоб.

«Работаю на мебели, зарплату не дали, трое детей, мне их на что кормить? Государство платит 500 р на ребенка, за ЖКХ надо платить. Заначек так называемых нет, потому трое детей и то, что откладывала, долго не держится: то штаны нужны, куртка порвалась и т. п. Мужа нет. На алименты не подавала. Что мне предлагает делать государство?» - написала одна из кузнечанок 2 апреля.

«Я сейчас не работаю... И за этот месяц не смогу заплатить всю сумму. Что делать? Никого это не волнует. Придут и отрежут газ? Платить не отказываюсь, просто газ в частных домах дорого обходится зимой, нагорает до 5 тыс. в месяц», - рассказала 13 апреля другая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Людям надо объяснить, что нет такого механизма, чтобы не платить за жилье, можно пени не начислять, но за услуги платить надо, чтобы избежать последствий неплатежей. Люди должны понимать, что неплатежи в системе ЖКХ - штука сверхкритичная, и это отразится на качестве предоставляемых ресурсов», - подчеркнул Сергей Златогорский. Его слова приводит пресс-служба администрации.
Помогать нищим никто не будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На алименты не подавала.
какая героиня! так подай на алименты.

Гость||

А денег дать людям, чтобы оплачивать ваши грабительские тарифы, слабо ? А тарифы снизить ?! Дерут три шкуры и ещё плачутся.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Людям надо объяснить, что нет такого механизма, чтобы не платить за жилье, можно пени не начислять, но за услуги платить надо, чтобы избежать последствий неплатежей. Люди должны понимать, что неплатежи в системе ЖКХ - штука сверхкритичная, и это отразится на качестве предоставляемых ресурсов»
"МОСКВА, 12 февраля.Рабочая группа по содействию реализации новых инвестпроектов поддержала включение в законопроект о "стабилизационной поправке" пункта о компенсации бизнесу в случае убытков от ввода или отмены санкций РФ в отношении других стран. Окончательное решение примет правительство РФ, сообщили в пресс-службе Минфина РФ (первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов возглавляет рабочую группу)."

Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок. Но обсуждаются и другие отрасли, уточняет один из чиновников. А компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов."

Всё правильно люди должны платить, что бы бизнес не пострадал.

Гость||

Гость писал(a):

А денег дать людям, чтобы оплачивать ваши грабительские тарифы, слабо ? А тарифы снизить ?! Дерут три шкуры и ещё плачутся.
Вопрос правильный, только этот вопрос надо задавать Правительству, а не местной власти,была бы у них возможность, то наверняка бы решили.

Гость||

Прежде, чем рожать троих надо было думать, что детей надо кормить, одевать, обувь, водить в кружки, дать образование. А это родят, потом ныть начинают, и все им вокруг должны становятся. Нет, уж милочка давай сама

Гость||

Гость писал(a):

Прежде, чем рожать троих надо было думать, что детей надо кормить, одевать, обувь, водить в кружки, дать образование. А это родят, потом ныть начинают, и все им вокруг должны становятся. Нет, уж милочка давай сама
Всё верно, китайцам/индусам/японцам и т.п. нужно жизненное пространство.

Имя: Гость
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