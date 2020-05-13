Жителям Кузнецка объяснят, почему нельзя не платить за ЖКУ

13.05.2020 | 08:30

Жителям Кузнецка будут рассказывать, почему нельзя не оплачивать услуги ЖКХ. Соответствующую идею озвучил во время оперативного совещания во вторник, 12 мая, глава городской администрации Сергей Златогорский.

«Людям надо объяснить, что нет такого механизма, чтобы не платить за жилье, можно пени не начислять, но за услуги платить надо, чтобы избежать последствий неплатежей. Люди должны понимать, что неплатежи в системе ЖКХ - штука сверхкритичная, и это отразится на качестве предоставляемых ресурсов», - подчеркнул Сергей Златогорский. Его слова приводит пресс-служба администрации.

По мнению мэра, заниматься разъяснительной работой должны сотрудники управляющих компаний и ресурсных организаций.

Ранее жители Кузнецка, оказавшиеся в тяжелой экономической ситуации из-за коронавируса и режима самоизоляции, в соцсетях сетовали, что им нечем платить за жилищно-коммунальные услуги. В группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» было опубликовано несколько таких жалоб.

«Работаю на мебели, зарплату не дали, трое детей, мне их на что кормить? Государство платит 500 р на ребенка, за ЖКХ надо платить. Заначек так называемых нет, потому трое детей и то, что откладывала, долго не держится: то штаны нужны, куртка порвалась и т. п. Мужа нет. На алименты не подавала. Что мне предлагает делать государство?» - написала одна из кузнечанок 2 апреля.

«Я сейчас не работаю... И за этот месяц не смогу заплатить всю сумму. Что делать? Никого это не волнует. Придут и отрежут газ? Платить не отказываюсь, просто газ в частных домах дорого обходится зимой, нагорает до 5 тыс. в месяц», - рассказала 13 апреля другая.