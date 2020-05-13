Общество

В Пензе Владимир Попков уволился с поста руководителя центра занятости

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Руководитель центра занятости населения Пензы Владимир Попков уволился со своего поста. Об этом в среду, 13 мая, порталу PenzaInform.ru официально сообщили в ведомстве.

Временно исполняющим обязанности начальника центра назначен Сергей Григорьевич Башук, до этого занимавший должность первого заместителя руководителя.

Владимир Попков - заместитель главы администрации Пензы, курировавший социальную сферу, уволился из мэрии в конце января и сразу получил назначение на пост руководителя центра занятости. До него социальное учреждение возглавлял Василий Смирнов.

Во вторник, 12 мая министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан рассказал, что на сотрудников центров занятости во время режима повышенной готовности значительно увеличилась нагрузка.

«По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В этой связи принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснил министр.

В ведомстве также напомнили, что в четверг, 14 мая, 14:00 до 15:30 по телефону 8 (8412) 48-89-98 начальник отдела содействия в поиске работы Наталья Миронова ответит на вопросы, касающиеся пособий по безработице и трудоустройства.

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Гость||

Не ожидал, что там работать надо будет.

Гость||

Кто следующий? Опять кто-то из достойных?

Гость||

Однимсловомчухальник.

Имя: Гость
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