Оперштаб: среди вновь заболевших - ребенок четырех лет

13.05.2020 | 13:49

42 подтвержденных случая коронавируса за сутки, 879 заболевших с начала регистрации первого случая COVID-19 в Пензенской области - такие цифры привел региональный оперативный штаб по состоянию на среду, 13 мая.

«Среди новых выявленных - один четырехлетний ребенок, остальным пациентам - от 18 до 87 лет», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

22 случая коронавируса зафиксированы в Пензе, по 3 - в Кузнецком, Пензенском и Башмаковском районах, по 2 - в Колышлейском и Лунинском, еще по 1 - в Иссинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Нижнеломовском и Пачелмском.

За весь период эпидемии в вирусологической лаборатории обследовано 23 647 человек, проведено 24 497 исследований. В лабораториях лечебных учреждений обследованы 24 514 пациентов, проведено 26 254 теста.