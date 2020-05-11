Иван Белозерцев перечислил меры поддержки населения по итогам поручений Владимира Путина

11.05.2020 | 20:40

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, какие меры будут предприняты в регионе в связи с поручениями президента Владимира Путина. Они были озвучены главой государства в понедельник, 11 мая.

«Сегодня принимал участие в совещании президента РФ. Оно было посвящено вопросам борьбы с COVID-19, мерам поддержки экономики и граждан», - написал Белозерцев в личных аккаунтах в соцсетях.

Затем он перечислил ключевые тезисы выступления президента.

«1. На каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей. Это безусловная поддержка семей с детьми, вне зависимости от дохода. Основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. Сделать это можно уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. Выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки. По 5 тысяч в месяц на детей до 3 лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на маткапитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по 1/2 прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей (с 1 июня - разово за все предыдущие месяцы, далее - ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в 2 раза увеличен размер пособия на ребенка.

2. Президент вводит новую меру поддержки бизнеса - льготный кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие сохранит занятость на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сохранится на уровне 80% - 1/2 суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

3. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО, станет объявленная президентом отмена налогов (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам.

4. Самозанятые получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Кроме того, они получат налоговый капитал - 1 МРОТ», - уточнил Белозерцев.

О том, как Пензенская область будет постепенно выходить из режима повышенной готовности, он пообещал рассказать во вторник, 12 мая.